Suferința unui celebru prezentator de la PRO TV. A ascuns asta atâta timp… „Este o dramă în viața mea”

Pavel Bartoș, unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori de la PRO TV, a povestit că a rămas fără tată la doar 16 ani și că a fost nevoit să își crească frații. Viața lui s-a schimbat radical și acesta s-a trezit cu multe responsabilități pe cap.

„Am fost cel mai mare dintre cei patru frați ai mei. În primul rând, pe vremea noastră, părinții lucrau în două schimburi: mama – într-un schimb, tata – într-un schimb, ca să fie cineva care să aibă grijă de noi. Se mai întâmpla ca amândoi să lucreze în același schimb, iar atunci eu eram cel care avea grijă de frații mei, eu făceam de mâncare. Așa am fost crescut, niciodată nu am considerat că este o dramă în viața mea că eu trebuie să am grijă și să îmi cresc frații. Așa erau și toți ceilalți copii din jurul meu.

Asta era cel mai frustrant: când oricine altcineva din familie, dintre frați, făcea ceva, eu eram cel tras la răspundere sau pedepsit pentru că nu am avut grijă de ei, pentru că nu am fost atent”, a spus Pavel Bartoș.

Cea mai mare durere a lui Pavel Bartoș

Prezentatorul a mai povestit că tatăl lui a murit când avea el doar 16 ani și că a fost nevoit să se responsabilizeze. Acesta a declarat că a lucrat încă din perioada liceului și că i-a fost foarte greu să se descurce.

„A trebuit să devin, cumva, bărbatul din casă. Nu neapărat capul familiei, dar a trebuit să mă responsabilizez dintr-odată. Din copil, am devenit un adult foarte responsabil. Deja de la 16 ani, a trebuit să mă gândesc să îmi găsesc un loc de muncă pentru a putea să îmi ajut familia. La liceu, încercam să îmi găsesc joburi part time, iar pe vremea aceea erau foarte puține și foarte greu de găsit. Primul meu job a fost ca salahor în construcții, iar atunci mi-am dat seama că nu îmi place deloc munca fizică, dar a trebuit să o fac. În facultate, am făcut de la ospătărie până la vânzător. Vorba aia, le-am făcut pe toate”, a mai declarat Pavel Bartoș pentru Viva.