Sud-coreenii sunt pe cale să întinerească cu un an sau doi. Se dă lege

În prezent, este normal ca sud-coreenii să aibă nu doar o vârstă, ci trei – o „vârstă internațională”, o „vârstă coreeană” și o „vârstă calendaristică”.

Însă, pentru a pune capăt confuziei, parlamentul țării a decretat că, începând din iunie 2023, toate documentele oficiale trebuie să folosească „vârsta internațională” standard.

Această măsură, care vine în urma unei dezbateri îndelungate, va alinia țara la cea mai mare parte a restului lumii și va reduce discrepanțele juridice care apar din cauza utilizării a trei sisteme diferite.

În Coreea de Sud, „vârsta internațională” a unei persoane se referă la numărul de ani de când s-a născut și începe de la zero – același sistem folosit în majoritatea celorlalte țări.

Însă, atunci când sunt întrebați de vârsta lor în contexte informale, majoritatea sud-coreenilor vor răspunde cu „vârsta lor coreeană”, care ar putea fi cu unul sau chiar doi ani mai mare decât „vârsta lor internațională”, potrivit CNN.

Conform acestui sistem, copiii sunt considerați ca având un an în ziua în care se nasc, cu un an în plus la fiecare 1 ianuarie.

În anumite situații, sud-coreenii folosesc și „vârsta calendaristică” – un fel de combinație între vârsta internațională și cea coreeană – care consideră că bebelușii au zero ani în ziua în care se nasc și adaugă un an la vârsta lor la fiecare 1 ianuarie.

Luați ca exemplu cântărețul Psy, care a lansat „Gangnam Style”. Născut la 31 decembrie 1977, el este considerat a avea 44 de ani după vârsta internațională, 45 de ani după vârsta anului calendaristic și 46 de ani după vârsta coreeană.

Cei mai mulți oameni folosesc vârsta coreeană, care își are rădăcinile în China, în viața de zi cu zi și în scenarii sociale, în timp ce vârsta internațională este mai des folosită pentru chestiuni juridice și oficiale – de exemplu, atunci când este vorba de legile civile.

Sud-coreenii vor fi mai tineri

Cu toate acestea, unele legi – inclusiv cele referitoare la vârstele legale pentru consumul de alcool, fumat și înrolarea în armată – folosesc vârsta anului calendaristic.

Legea adoptată joi va standardiza utilizarea vârstei internaționale în toate „domeniile judiciare și administrative”, potrivit site-ului parlamentului și documentelor legate de proiectul de lege. „Administrațiile de stat și locale vor încuraja cetățenii să își folosească „vârsta internațională” și vor efectua promovarea necesară în acest sens”, se arată în lege.

Un alt proiect de lege introdus de deputatul Hwang Ju-hong în 2019 a argumentat că, pe lângă faptul că semănau confuzie, cele trei metode au provocat și conflicte prin „încurajarea unei culturi a ierarhiei bazate pe vârstă și evitarea anumitor luni pentru naștere”.