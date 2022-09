Subscrierile RCA s-au dublat în primele șase luni ale anului 2022. Cine conduce topul RCA după falimentul City Insurance

Explozia tarifelor RCA a dus la dublarea subscrierilor, în condițiile în care prima jumătate a anului 2022 a venit cu o scădere cu 60% a numărului polițelor RCA. Așadar, această evoluție nu poate fi pusă pe baza creșterii bazei de clienți.

Liderul pieței RCA, după falimentul companiei City Insurance, rămâne în continuare Euroins. Compania a ajuns la subscrieri de 1,35 miliarde de lei, un volum aproape dublu în semestrul unu din 2022 față de semestrul unu din 2021. Astfel, Euroins a înregistrat o creștere de 93%.

Ce companii au înregistrat cele mai mari creșteri

Pe poziția a doua în topul RCA, pentru prima oară, a urcat spectaculos Groupama. Compania de asigurări a avut o creștere record a subscrierilor în semestrul unu din 2022, cu 1.587%. Este vorba despre o majorare de 17 ori a volumului primelor brute subscrise față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 877 mil. lei.

Podiumul RCA este completat de Allianz-Țiriac. Compania a rămas în prima jumătate a anului 2022 pe aceeași poziție ca în semestrul unu din anul trecut. Totuși, ritmul de creștere a primelor brute subscrise a fost de șase ori mai mare. Este vorba de o creștere cu 491%. Compania a ajuns la subscrieri de 786 milioane de lei la finalul lunii iunie 2022, informează Mediafax.

Scad prețurile la RCA

Societățile de asigurare înregistrate în România au realizat Prime Brute Subscrise (PBS) de 8,76 miliarde de lei. Acest lucru s-a întâmplat doar în prima jumătate a acestui an. Prima medie plătită de șoferii din România pentru RCA a scăzut ușor în trimestrul al doilea al acestui an, față de primul trimestru. Astfel, s-a produs o calmare cel puțin temporară a pieței, după ce tarifele au explodat în contextul falimentului City Insurance, în urmă cu un an.

Evoluția PBS a venit pe fondul creșterii concurenței. În plus, ea a fost însoțită și de o îmbunătățirea indicatorilor de daunalitate. La 30 iunie 2022, rata combinată era de 101,66%, în scădere substanțială de la aproape 121% în prima jumătate a anului trecut. În cazul liniei RCA, rata combinată a scăzut de la peste 142% la doar 107,4%.