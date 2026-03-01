SUA și Israel, operațiune comună în Iran: Un atac extrem de îndrăzneț, desfășurat în plină zi

Un oficial american de rang înalt al SUA a confirmat că lovitura asupra complexului liderului suprem din Iran a fost „un atac extrem de îndrăzneț, desfășurat în plină zi”, pentru Fox News.

Potrivit aceleiași surse, operațiunea a vizat conducerea de vârf a Iranului și a fost realizată în cadrul unei acțiuni coordonate între Statele Unite și Israel, care a implicat atât echipamente militare de înaltă precizie, cât și drone de atac unidirecționale cu cost redus.

Oficialul american a precizat că atacul „i-a luat prin surprindere pe liderii de rang înalt într-o dimineață de sâmbătă, în timpul Ramadanului și de Shabbat, în plină zi”. O sursă citată de Fox News a adăugat:

Potrivit informațiilor furnizate de o persoană informată asupra operațiunii și citată de The Associated Press, au fost vizate obiective militare, guvernamentale și de informații. Printre cei uciși s-ar afla și comandantul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice.

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că liderul suprem iranian, Ali Khamenei, ar fi fost ucis în urma loviturii asupra complexului său din Teheran.

Operațiunea ar fi implicat utilizarea unor drone de înaltă precizie sau aeronave pilotate, coordonate pentru a asigura succesul misiunii. Cameron Chell, director executiv al producătorului de drone Draganfly, a declarat:

„Sâmbătă a avut loc un atac copleșitor în timpul zilei, cu o inteligență incredibilă, menit să vizeze conducerea și un atac asupra complexului care ar putea costa zeci de milioane.”

Acesta a explicat că „asta ar fi inclus probabil drone scumpe, de precizie, sau aeronave cu echipaj uman în atacuri extrem de coordonate pentru a asigura succesul, nu neapărat versiunea unidirecțională, mai ieftină, a dronelor sinucigașe.”

Comandamentul Central al SUA, United States Central Command (CENTCOM), a transmis într-o postare pe platforma X că, „pentru prima dată în istorie”, utilizează drone de atac unidirecționale în luptă, în cadrul operațiunii Epic Fury.

„Forța operativă Scorpion Strike a CENTCOM — pentru prima dată în istorie — folosește drone de atac unidirecționale în luptă în timpul Operațiunii Epic Fury”, a anunțat instituția.

First 24 hours of Operation Epic Fury: “The President ordered bold action, and our brave Soldiers, Sailors, Airmen, Marines, Guardians, and Coast Guardsmen are answering the call,” - Adm. Brad Cooper, CENTCOM Commander pic.twitter.com/McrC7xeM0A — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Mesajul a adăugat că

„Dronele low-cost, modelate după dronele Shahed din Iran, oferă acum represalii fabricate în America.”

Potrivit explicațiilor oferite de Chell, dronele cu cost redus ar fi fost folosite pentru a lovi simultan multiple obiective secundare, inclusiv centre de comandă și control, sisteme de apărare aeriană, baze militare și locații de lansare a rachetelor și dronelor.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că alte atacuri desfășurate la nivel național au avut scopul „de a elimina amenințările”.

Cameron Chell a descris loviturile drept „an excellent example of mass overwhelm at a new level.” El a sugerat că sistemele de apărare iraniene ar fi fost afectate înaintea atacului principal:

„Cred că probabil sistemele de apărare, sistemele de comunicații, au fost compromise în mod covârșitor.”

Expertul a adăugat că „ar fi compromis acele comunicații de apărare într-un fel prin război electronic sau atac cibernetic”, subliniind

„Câmpul de luptă acum este atât de multidimensional. Este vorba și despre război cibernetic, dezinformare și război electronic.”

În opinia sa, rapiditatea și amploarea operațiunilor au fost rezultatul unei planificări îndelungate și a unei coordonări extinse între SUA și Israel:

„Acest lucru a fost aparent atât de rapid pentru că a fost incredibil de bine planificat și coordonat de SUA și Israel la un nivel masiv care nu a fost văzut înainte.”