SUA anunță o pauză de 10 zile în conflictul dintre Israel și Liban. Mesajul lui Trump

Președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu de 10 zile în conflictul dintre Israel și Liban, măsura urmând să intre în vigoare în următoarele ore. Declarația a fost publicată pe platforma Truth Social, unde liderul de la Casa Albă a scris că a purtat discuții cu președintele libanez Joseph Aoun și cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Potrivit președintelui american, cei doi lideri ar fi convenit asupra unei pauze în ostilități, menite să deschidă calea către negocieri de pace. Armistițiul ar urma să înceapă la ora 17:00 (ora Coastei de Est a SUA).

„Tocmai am avut conversații excelente cu respectatul președinte Joseph Aoun al Libanului și cu prim-ministrul Bibi Netanyahu al Israelului. Acești doi lideri au convenit că, pentru a realiza pace între țările lor, vor începe oficial o întrerupere de 10 zile la ora 17:00 EST”, a scris președintele american.

Trump a adăugat că reprezentanți ai celor două state s-au întâlnit recent la Washington, pentru prima dată în ultimele decenii, în timpul unor discuții facilitate de oficiali americani, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio.

„Marți, cele două țări s-au întâlnit pentru prima dată în 34 de ani aici, la Washington, D.C., cu Marele nostru Secretar de Stat, Marco Rubio. I-am însărcinat pe vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Rubio, împreună cu președintele Statului Major, Dan Razin’ Caine, să colaboreze cu Israelul și Libanul pentru a realiza o pace durabilă. A fost o onoare pentru mine să rezolv nouă războaie în întreaga lume, iar acesta va fi al zecelea, așa că haideți să rezolvăm”, a arătat Donald Trump.

Anunțul vine în contextul în care armata israeliană se pregătește pentru o posibilă încetare a focului în Liban, după mai bine de șase săptămâni de confruntări cu gruparea armată libaneză Hezbollah.

În ultimele ore, loviturile au continuat în zonele de conflict. Forțele aeriene israeliene au efectuat joi două atacuri consecutive asupra unui pod din sudul Libanului, distrugând complet infrastructura, potrivit agenției oficiale de presă libaneze ANI, citată de AFP.

Podul Qasmiyeh era considerat ultima legătură rutieră directă între regiunea Tyr și zona Saida, asigurând conexiunea sudului Libanului cu restul țării.

„Aviația inamică a executat două lovituri consecutive asupra podului Qasmiyeh, ultimul pod dintre regiunea Tyr și regiunea Saida, distrugându-l în întregime”, a transmis ANI.

În paralel, armata israeliană a emis noi avertismente către populația civilă, cerând evacuarea completă a zonelor din sudul Libanului până la fluviul Zahrani, aflat la aproximativ 40 de kilometri nord de frontieră.