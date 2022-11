După controlul la cele 10 bănci suspectate de înțelegeri, indicele ROBOR a scăzut

Consiliul Concurenţei a anunţat joi că a încheiat inspecţiile la băncile bănuite că ar fi crescut artificial valoarea ROBOR. O concluzie clară ar putea apărea însă abia peste doi ani, fiind vorba despre o anchetă extrem de complexă.

„Piața banilor este o piață liberă, în care prețurile, ratele dobânzilor, se formează pe baza lichidității, raportul cerere-ofertă. Băncile sunt în concurență pentru a-și acoperi nevoia de lichiditate prin atragerea de resurse de la clienți”. Este explicaţia oferită de Asociaţia Română a Băncilor, după ancheta declanşată de Consiliul Concurenţei în cazul evoluţiei ROBOR.

Şeful instituţiei, Bogdan Chiriţoiu a anunţat că va investiga şi creşterea IRCC

„Diferența între ROBOR și IRCC este că la ROBOR e disponibilitatea de a face o tranzacție, la IRCC sunt tranzacțiile efective. Evident că ne uităm la tot ansamblul. O creștere a dobânzilor în piaţa este normală, e mecanismul prin care luptăm cu creșterea preţurilor.

Noi nu investigăm creșterea dobânzilor în sine, ci vrem să vedem dacă nu cumva pe acest climat unde era normal să aibă loc o creștere a dobânzilor nu există și o înțelegere între unii actori de pe piață să facă o creștere mai mare decât ar fi ea justificată”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Vineri, 4 noiembrie, indicele ROBOR la 3 luni a scăzut la 8,16%, de la 8,19%

Indicele ROBOR la 3 luni este cel în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei. Indicele ROBOR la 6 luni a coborât la 8,28% pe an, de la 8,30% pe an anterior, iar ROBOR la 12 luni a rămas la nivelul de joi, de 8,44% pe an.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 4,06% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 2,65%. În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

Ce se întâmplă cu documentele ridicate de la băncile implicate în scandal

Documentele ridicate de la Banca Transilvania, BCR, BRD-Societe Generale, ING Bank, Raiffeisen Bank, CEC Bank, UniCredit Bank, OTP Bank România, EximBank și Intesa Sanpaolo România sunt verificate de către Consiliul Concurenței într-o investigație privind modul de calcul al ROBOR.

Potrivit unui comunicat al autorităţii de concurenţă, inspecţiile s-au derulat în cadrul investigaţiei privind posibile înţelegeri între cele 10 bănci pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR, la un nivel cât mai ridicat, în cadrul procedurii de „fixing” (stabilirea ratelor de referinţă pentru ROBOR şi ROBID).

Inspecţiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel Bucureşti şi sunt justificate de necesitatea obţinerii tuturor informaţiilor şi documentelor necesare clarificării posibilelor practici anticoncurenţiale analizate. Efectuarea acestora nu reprezintă o antepronunţare în ceea ce priveşte vinovăţia companiilor, a subliniat Consiliul Concurenţei. Inspecţiile au fost demarate la data de 1 noiembrie, informează Observator.