Sursa foto: arhiva EVZ

Indicele ROBOR crește şi dă peste cap ratele românilor. Date oficiale publicate de BNR

Pentru a putea compara, la începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar în martie, indicele era cotat la 4,25%. Astăzi, 6 octombrie, indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 7,94% pe an, de la 7,92% pe an, miercuri, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).