Indicele ROBOR continuă să scadă. Care este valoarea la care a ajuns marți

Indicele ROBOR la trei luni a fost cotat marți, 16 august, la 7,96%, în scădere față de vineri. Atunci a fost cotat la 7,98%, arată datele publicate de BNR. Tot marți, indicele ROBOR la șase luni, utilizat la calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut de la 8,13% la 8,12%. În același timp, indicele ROBOR la 12 luni a rămas neschimbat – 8,27%. ROBOR reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile românești se împrumută între ele, în lei. Evoluția ROBOR este influențată de mai mulți factori. Cei mai importanți se referă la politica monetară a BNR, lichiditatea de pe piață, inflația și politica fiscală. Pentru creditele retail noi în lei din primăvara anului 2019 a fost introdusă o nouă referință, indicele de referință trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor, IRCC, care a înlocuit ROBOR, potrivit BNR.

Indicele ROBOR scade constant

Guvernatorului Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu a declarat, marți, nouă august, la conferința de prezentare a Raportului asupra inflației, că „băncile au cam sărit calul” cu indicele ROBOR și „s-au dus în sus mult mai mult decât rata de politică monetară”. Scăderea zilnică de marți, nouă august, de 0,08% este cea mai mare înregistrată de ROBOR la trei luni în ultimele 20 de luni. O scădere zilnică mai mare s-a înregistrat pe 18 ianuarie 2021, când indicele a scăzut de la 1,78% la 1,59%.

Indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât miercuri, 10 august, la 8,21% pe an, de la 8,27%, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 8,33% pe an, de la 8,36% pe an pe nouă august. În acest context, Mugur Isărescu, a afirmat că perioada dobânzilor mici a trecut și nu va mai reveni, acestea urmând să fie relativ normale. “Suntem în empatie totală, nu este deloc ușor să plătești sume mai mari, dar mesajul nostru pe care îl dăm de un an și ceva este că perioada dobânzilor mici a trecut, nu mai revine. Nu are niciun rost ca noi, ca și dumneavoastră, să mai vindem iluzii.”.