Cea mai mare scădere zilnică a indicelui ROBOR. Isărescu a declarat marți că „băncile au cam sărit calul” 

Indicele ROBOR a scăzut la o zi după ce guvernatorul BNR a afirmat că ”băncile au cam sărit calul”. Indicele ROBOR la 3 luni a coborât miercuri la 8,06% pe an, de la 8,14% pe an, marţi, potrivit publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Scăderea zilnică de 0,08% este cea mai mare înregistrată de ROBOR la 3 luni în ultimele 20 de luni. O scădere zilnică mai mare s-a înregistrat pe 18 ianuarie 2021, când indicele a scăzut de la 1,78% la 1,59%.

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât miercuri la 8,21% pe an, de la 8,27%, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 8,33% pe an, de la 8,36% pe an marți.

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a afirmat marţi că perioada dobânzilor mici a trecut şi nu va mai reveni, acestea urmând să fie relativ normale, precizând că ROBOR-ul “a sărit calul” şi s-a dus cam mult dincolo de ceea ce a întreprins BNR cu rata de politică monetară.

Mugur Isărescu: Să mai vindem iluzii

“Suntem în empatie totală, nu este deloc uşor să plăteşti sume mai mari, dar mesajul nostru pe care îl dăm de un an şi ceva este că perioada dobânzilor mici a trecut, nu mai revine. Nu are niciun rost ca noi, ca şi dumneavoastră, să mai vindem iluzii.

Acestea vor fi dobânzile relativ normale, cu menţiunea că ROBOR-ul a cam sărit calul, s-a dus cam mult dincolo de ceea ce am întreprins noi cu rata de politică monetară.

Alte măsuri sunt în discuţie şi există pentru cei care au dificultăţi şi această amânare a creditelor pentru cei care au o situaţie specială şi centrul de negociere a diferendelor cu băncile, care funcţionează foarte bine, şi legea dării în plată, sunt foarte multe posibilităţi de a negocia situaţiile deosebite pentru cei care nu pot să plătească”, a declarat Mugur Isărescu, potrivit news.ro.