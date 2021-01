Conform rezultatelor sondajului din 2020, 1 din 2 persoane cu vârste cuprinse între 16-74 de ani a refuzat să permită utilizarea datelor lor. Date care apoi sunt folosite în scopuri publicitare atunci când utilizează internetul în scopuri private.

În plus, 46% au raportat că au permis accesul restricționat doar la locația lor geografică sau au refuzat accesul complet la aceste informații.

Mai puțini (40%) cetățeni UE citesc declarațiile politicii de confidențialitate înainte de a furniza date cu caracter personal.

În mod similar, 40% au limitat accesul la profilurile sau conținutul site-ului lor de socializare sau la stocarea online partajată.

Între timp, 33% au verificat că site-ul pe care și-au furnizat datele personale este sigur.

Ponderea persoanelor care refuză să permită utilizarea datelor lor personale pentru publicitate a variat între statele membre ale UE.

– Olanda (73%);

– Finlanda (70%);

– Danemarca și Germania (ambele 63%) ;

– Spania (62%).

– Bulgaria (10%);

– România (20%);

– Grecia (29%);

– Slovacia (30%) ;

-Letonia (32%).

Ideea este de a înţeleage care sunt tipurile de date personale care sunt stocate şi procesate. Precum şi de a cunoaşte drepturile indivizilor în raport cu posibilele abuzuri în acest domeniu.

– 32.6% dintre intervievati au primit informatii despre furtul de identitate de pe internet, in timp ce 9.7% au aflat despre acest subiect de la o asociatie de consumatori.

– 30.6% dintre cetatenii care au raspuns chestionarului au primit informatii despre furtul de identitate din partea bancilor sau institutiilor financiar-bancare, in timp ce 33.5% au primit aceste informatii din partea rudelor si prietenilor.

Cu privire la tipurile de furt de identitate cunoscute, din studiu a reiesit faptul ca cel mai cunoscut tip de furt de identitate este skimming-ul – clonarea cardului la utilizare, in procent de 64.2%.

– phishing-ul (57%);

– spam(57.5%);

– furtul prin intermediul retelelor de socializare (46,8%).

Categoria cea mai putin cunoscuta de furt de identitate este cea prin intermediul materialelor printate care au fost aruncate, fără a fi distruse şi care conţin date personale şi bancare – trashing (25,8%).

Intervievaţii au declarat ca au fost victime ale diverselor tipuri de furturi de identitate după cum urmează:

– 45.3%, prin solicitarea de informatii personale in timpul navigarii pe internet;

– 42.9%, prin phishing- furt de date via e-mail;

– 38,5%, spam;

– 38%, prin telefon de la persoane necunoscute.

Studiul a fost realizat în cadrul Proiectul European – SYstem for Prevention and Combat Identity Theft – SYPCIT – Directorate General Home Affaire desfasurat de Asociatia InfoCons, în parteneriat cu Adiconsum, Expert System, Kaspersky lab IT si Universita degli studi di Roma Tor Vergata.