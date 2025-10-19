Studiourile Buftea: istoria locului care a scris cinematografia românească

La marginea Capitalei, în localitatea Buftea, se întinde un loc cu o istorie aparte, care a marcat profund cultura vizuală a României: Studiourile Cinematografice Buftea. De mai bine de șapte decenii, acest spațiu reprezintă inima producției de film din țara noastră, un loc unde s-au scris povești, s-au lansat cariere și s-au construit lumi imaginare.

Puțini știu că ideea construirii unor studiouri de film moderne a apărut imediat după al Doilea Război Mondial, într-o perioadă în care România încerca să-și definească identitatea culturală sub noul regim politic.

În 1949, autoritățile au decis că Bucureștiul avea nevoie de un complex cinematografic care să poată susține producții de mare anvergură, atât artistice, cât și documentare. Așa s-a născut proiectul Studiourilor de la Buftea, inspirat de modelele occidentale și de marile studiouri sovietice de la Mosfilm.

Construcția a început în 1950 și s-a întins pe parcursul mai multor ani, iar în 1959, complexul era deja complet funcțional. Erau, la acea vreme, cele mai moderne studiouri din Europa de Est, dotate cu platouri uriașe, laboratoare de developare, ateliere de decoruri, spații pentru montaj și cabine de înregistrare. În scurt timp, Buftea devenea un adevărat oraș al filmului.

Primele producții realizate aici au fost filmele de propagandă și cele istorice, genuri extrem de populare în perioada comunistă. Printre ele se numără titluri precum „Tudor” (1963, regia Lucian Bratu), „Dacii” (1967) și „Columna” (1968), regizate de Sergiu Nicolaescu. Peliculele filmate la Buftea au adus pe ecrane o imagine grandioasă a istoriei naționale, dar și un nivel tehnic impresionant pentru acele vremuri.

În anii ’60 și ’70, aceste studiouri deveniseră un pol de atracție pentru cei mai talentați regizori, actori și scenariști români. Aici au lucrat nume legendare precum Liviu Ciulei, Lucian Pintilie, Mircea Drăgan, Dan Pița, Alexandru Tatos și Radu Gabrea.

Actori ca Amza Pellea, Ilarion Ciobanu, Irina Petrescu, Florin Piersic sau Gina Patrichi și-au legat numele de filmele realizate în studiourile din Buftea, devenind chipurile unei epoci de aur a cinematografiei românești.

În acea perioadă, Buftea funcționa ca un mecanism perfect sincronizat: decorurile se construiau de la zero în ateliere, costumele erau create în croitoriile proprii, iar montajul se făcea în laboratoarele de filmare. Fiecare producție era o demonstrație de profesionalism, iar pentru tinerii absolvenți de la IATC, o colaborare la Buftea reprezenta un început de drum în adevăratul sens al cuvântului.

După 1989, odată cu schimbările politice și economice, studiourile au trecut printr-o perioadă dificilă. Finanțarea publică s-a redus considerabil, iar producțiile românești s-au împuținat. Multe dintre halele de filmare au rămas nefolosite, iar o parte a echipamentelor a fost vândută sau învechită.

Cu toate acestea, tradiția și reputația Buftei nu s-au pierdut. În anii 2000, studiourile au intrat într-un amplu proces de modernizare și privatizare, transformându-se într-un spațiu adaptat cerințelor industriei internaționale.

Astăzi, Studiourile Buftea reprezintă unul dintre cele mai mari și bine dotate complexe de producție din Europa de Sud-Est. Cu platouri moderne, tehnologie digitală și infrastructură completă, locul găzduiește anual zeci de producții locale și internaționale. Numeroase seriale, filme artistice, emisiuni TV și reclame sunt filmate aici, contribuind la revigorarea economiei cinematografice românești.

Printre proiectele recente realizate în aceste studioru se numără filme și seriale difuzate de PRO TV, Antena 1, Netflix și alte platforme globale. Tot aici au fost turnate producții celebre precum Cold Mountain (cu Nicole Kidman și Jude Law), o parte din Amen. al lui Costa-Gavras, sau seriale românești de succes precum Las Fierbinți și Clanul. Aici a filmat și marele regizor Tim Burton primul sezon din Wednesday.

Pe lângă activitatea cinematografică, Buftea a devenit și un spațiu de formare pentru tinerii profesioniști din domeniu. În cadrul studiourilor, echipe de regizori, operatori și designeri de producție învață să lucreze cu tehnici moderne, menținând vie tradiția și expertiza care au consacrat acest loc.