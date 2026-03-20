Studenții de la Universitatea din Kent cer închiderea campusului, pe fondul focarului de meningită din Canterbury

Studenții de la Universitatea din Kent, din Regatul Unit, solicită suspendarea activităților față în față, după apariția unui focar de meningită în Kent, în sud-estul Angliei.

Cererea vine în contextul în care autoritățile sanitare britanice au anunțat, în ultimele zile, mai multe cazuri confirmate, suspiciuni suplimentare și două decese, iar universitatea și agențiile de sănătate publică au început distribuirea de antibiotice preventive și organizarea unei campanii de vaccinare.

Potrivit unei informări publicate de Agenția pentru Securitate în Sănătate UK (UKHSA), între 13 și 17 martie 2026 au fost identificate 20 de cazuri de boală meningococică invazivă în sud-estul Angliei.

Dintre acestea, șase au fost confirmate ca fiind provocate de Neisseria meningitidis grup B. Autoritățile au precizat că majoritatea cazurilor vizează studenți de la Universitatea din Canterbury și elevi din ciclul liceal din școli locale, iar cel puțin 10 cazuri au fost legate de prezența la Club Chemistry din Canterbury în zilele de 5, 6 sau 7 martie. În același interval au fost raportate și două decese.

Pe fondul îngrijorărilor legate de extinderea focarului, studenți ai universității au lansat o petiție online prin care cer închiderea campusului. Textul petiției invocă temeri privind continuarea examenelor, cursurilor și altor activități în persoană în timpul situației epidemiologice.

„Studenții de la Universitatea din Kent sunt tot mai îngrijorați de informațiile privind cazurile de meningită și septicemie care afectează membri ai comunității universitare”, se arată în petiția publicată pe Change.org. Documentul adaugă că „confirmarea a două decese, alături de relatările despre spitalizări, a provocat o îngrijorare de înțeles în rândul studenților și al personalului”.

Autorii petiției mai susțin că mulți studenți consideră că se află într-o situație dificilă, fiind nevoiți să aleagă între participarea la examene și activități față în față sau protejarea propriei sănătăți, cu riscul unor consecințe academice. În același text se afirmă: „Studenții nu ar trebui să simtă că sunt forțați să aleagă între protejarea stării lor de bine și continuarea educației.”

UKHSA a anunțat că oferă tratament antibiotic preventiv studenților University of Kent și persoanelor care au fost în Club Chemistry în perioada 5–7 martie. Totodată, agenția a precizat că a început un program de vaccinare pentru studenții și angajații care locuiesc sau lucrează în căminele din campusul Canterbury, ceea ce înseamnă aproximativ 5.000 de studenți.

În paralel, universitatea a transmis că își actualizează constant măsurile și comunicarea publică privind evoluția focarului.

University of Kent a publicat, de asemenea, informații pentru studenți privind desfășurarea examenelor. Conform paginii oficiale dedicate sesiunii din martie 2026, examenele programate fizic au fost mutate online, iar cele de luni au fost reprogramate pentru finalul săptămânii.

Boala meningococică este o infecție bacteriană severă, provocată de Neisseria meningitidis. Potrivit Centers for Disease Control and Prevention (CDC), aceasta poate provoca meningită — infecția membranelor care învelesc creierul și măduva spinării — sau o infecție a sângelui care poate evolua rapid către sepsis.CDC precizează că simptomele frecvente ale meningitei meningococice includ febră, dureri de cap, rigiditate a cefei, greață, vărsături, sensibilitate la lumină și stare mentală alterată.

Autoritățile sanitare atrag atenția că evoluția poate fi foarte rapidă, iar apropiații unei persoane infectate pot avea nevoie de profilaxie cu antibiotice, indiferent de statutul vaccinal. CDC recomandă, de asemenea, vaccinarea împotriva bolii meningococice pentru adolescenți și pentru persoanele aflate în grupe de risc, inclusiv prin vaccinurile MenACWY și MenB.

În contextul focarului din Canterbury, autoritățile britanice continuă ancheta epidemiologică și contactarea persoanelor potențial expuse, în timp ce studenții cer măsuri suplimentare pentru limitarea riscurilor în campus.