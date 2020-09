Poliția Ilfov anunță, sâmbătă, că furtul celor 11 tablete a avut loc în perioada 10-18 septembrie, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 5.500 de lei.

Polițiștii au recuperat, până în prezent, șase dintre cele 11 tablete.

Surse judiciare au declarat că tabletele au fost furate din sediul Primăriei Popești-Leordeni.

Bărbatul bănuit de furt s-a ales cu dosar penal pentru furt, urmărirea penală fiind efectuată sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, scrie Cancan.

Premierul Ludovic Orban a precizat în urmă cu câteva săptămâni că licitația derulată prin Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate nu a putut fi încheiată.

„Nu vom putea achiziționa toate cele 250.000 de tablete. Achiziția e la ONAC. Vom schimba conducerea”, a declarat Orban.

„Eu nu am vrut să umblu la baza de achiziţii, că ieşea imediat scandal. Preşedintele ONAC este preşedintele pe care l-am găsit în funcţie. Trebuie un motiv ca să iei o astfel de decizie. Aici a existat foarte multă, după părerea mea, obtuzitate şi o rigoare excesivă în derularea procedurii, a durat prea mult. O să achiziţionăm, până la urmă, 70-80.000. Dar ne-am gândit la lucrul ăsta. Noi am prevăzut, am dat Ordonanţă de Urgenţă care este în vigoare, am mobilizat resurse financiare din fonduri europene, 175 de milioane de euro, care sunt dedicaţi strict cheltuielilor pentru deschiderea şcolilor.

Noi vom deconta autorităţilor locale sau şcolilor orice achiziţie care este făcută, avem o sută de milioane de euro pentru tablete, se pot achiziţiona 500.000 de tablete, avem 50 de milioane de euro pentru materiale, echipamente de protecţie pe care de asemenea le vom deconta autorităţilor locale”, a spus premierul.