Strategia lui George Soros: devine mogul media. Va cumpăra un brand de presă disponibil și în România

În prezent, compania americană Vice – care deține și publicația VICE din România – este din nou în pragul colapsului și salvatorul ei pare să fie, și de data aceasta, George Soros.

New York Times a raportat săptămâna trecută că Vice Media Group se pregătește să se pună sub protecția legii falimentului din Statele Unite și apoi să fie preluată pentru aproximativ 400 de milioane de dolari de un grup de investitori, printre care Fortress Investment Group și Soros Fund Management. Preluarea se va face la 10% din evaluarea maximă a companiei media, de 5,7 miliarde de dolari, declarată în 2017. Până la acest colac de salvare aruncat de Soros, Vice a stat „la vânzare” mai bine de un an fără nicio ofertă de preluare.

Portofoliul Vice Media Group conțin Vice.com, unitatea de producție de film și TV Vice Studios; rețeaua de televiziune Vice TV; Vice News; și agenția de creație Virtue. De asemenea, Vice Media Group mai deține și Refinery29, Pulse Films și i-D (o publicație care acoperă modă, cultură și design).

Eliminarea lui Murdoch din schemă

În acționariatul companiei Vice s-ar afla și James Rupert Murdoch, fiul mogulului Rupert Murdoch, prin compania sa de investiții, Lupa Systems, scrie Wall Street Journal. Falimentul și vânzarea ar „șterge” majoritatea acționarilor Vice, inclusiv cea a lui Murdoch, potrivit unui raport publicat de sursa menționată.

Oamenii cheie din conducere au demisionat

CEO-ul Vice, Nancy Dubuc, și-a anunțat plecarea din funcție în februarie 2023, după aproape cinci ani petrecuți în fruntea companiei. În martie, Jesse Angelo, președintele global de știri și divertisment al Vice Media, a declarat că pleacă pentru a-și crea propria companie de media și consultanță.

Patru femei au primit bani pentru a păstra tăcerea asupra hărțuirii sexuale din redacția Vice

„Am eșuat ca și companie în a crea un loc de muncă sigur și incluziv”, au declarat cofondatorii Vice, Shane Smith și Suroosh Alvi, într-un comunicat emis în 2019.

Vice a ajuns la o înțelegere cu patru femei care au acuzat că au fost defăimate și că directorii, inclusiv președintele Andrew Creighton, le-au hărțuit sexual, a scris New York Times. Ancheta jurnaliștilor americani detaliază modul în care Vice și directorii săi de top au încurajat la locul de muncă o atitudine de tip „club de băieți” în care femeile s-au simțit adesea hărțuite. Angajatele au declarat că s-au simțit „presate să intre în relații sexuale cu superiorii lor”.

Într-o declarație publicată pe site-ul Vice, cofondatorii Shane Smith și Suroosh Alvi au recunoscut că „nu am reușit, ca și companie, să creăm un loc de muncă sigur și incluziv, unde toată lumea, în special femeile, se poate simți respectată și poate prospera”.

Tăcere cumpărată cu sute de mii de dolari

Sursa citată înșiruie o parte din înțelegerile făcute între compania Vice și victimele șefilor: 135.000 de dolari către o angajată anonimă în 2016, după ce aceasta a susținut că a fost concediată pentru că a respins o relație cu Creighton. 24.000 de dolari pentru o fostă jurnalistă de la Vice Londra, Joanna Fuertes Knight, după ce a susținut că a fost victima hărțuirii sexuale, a intimidării și a discriminării rasiale și de gen din partea producătorului Vice, Rhys James.

25.000 de dolari în 2003, în cadrul unei înțelegeri care a implicat o scriitoare, Jessica Hopper, care a susținut că revista a modificat un interviu pe care l-a realizat cu rapperul Murs pentru a face să pară că a fost de acord să facă sex cu el, când ea spune că nu a făcut acest lucru.

Vice a răspuns celor de la New York Times recunoscând că a încheiat înțelegeri cu câțiva angajați de-a lungul anilor, dar că niciun angajat nu a fost implicat în mai mult de o înțelegere.

Planul lui Soros: dominarea media

Potrivit unui studiu realizat de Media Research Center Business, magnatul de origine ungară George Soros are legături cu unele dintre cele mai influente persoane din mass-media din întreaga lume.

Soros a cheltuit sute de milioane de dolari americani în mită pentru a-și construi propria „rețea de legături cu mass-media„, astfel încât să manipuleze opinia publică. Între 2016 și 2020, Soros a dat cel puțin 131 de milioane de dolari numai pentru a influența 253 de grupuri media, precum Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ), Institutul Aspen, The Marshall Project și ProPublica.

„Această rețea de legături cu mass-media îi permite lui Soros să dețină o influență considerabilă asupra știrilor pe care mass-media le acoperă, asupra modului în care acoperă aceste evenimente și asupra subiectelor pe care nu le acoperă”, a declarat editorul MRCB Joseph Vazquez.

Sursă foto: George Soros | Twitter/ @speedyy26