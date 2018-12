INCIDENT STRANIU în Bistrița. Un POMPIER s-a aruncat de geam. După câteva secunde, TOTUL a EXPLODAT

Un pompier din Bistrița s-a sinucis aruncându-se de la etajul 4 al blocului în care locuia. După ce s-a aruncat pe geam, apartamentul acestuia a explodat.





Caz halucinant în Bistrița. Un pompăier s-a aruncat de la etaj. La doar câteva secunde după săritură, apartamentul acestuia a explodat violent.

„Se pare ca, inainte de a se arunca, pompierul a improvizat o instalatie exploziva pentru a arunca in aer apartamentul in momentul in care ar fi intrat fiica sau concubina sa pe care intentiona sa le omoare.

Pompierul nu a murit pe loc, ci a decedat la spital in timpul nopti”, scrie Ziare.com.

Bărbatul de 50 de ani era din București și locuia în chirie împreuna cu concubina de 43 de ani și fiica lor de 17 ani. Surse din anchetă au declarat că, miercuri după-amiază, bărbatul a pus în aplicare un plan pentru a se razbuna pe femeie, deoarece aceasta i-a spus că se desparte de el.

Dupa ce a fost dat afara de la Realitatea TV, un alt necaz s-a abatut asupra lui Oreste! Prietenul lui Rares Bogdan are probleme grave

Pagina 1 din 1