Premierul Ludovic Orban a spus că mâine, în ședința de Guvern, vor fi discuții importante despre starea de alertă. Totodată el a dat detalii, într-un interviu pentru Digi 24, despre cum vor vota românii care se află în zone carantinate.

Realizator: Avem informaţii că pentru ziua de 6 decembrie există posibilitatea ridicării restricţiilor chiar şi în zonele în care este carantină. Ce se va întâmpla?

Ludovic Orban: Exercitarea dreptului de vot trebuie să fie neîngrădită şi în zonele de carantinare. Orice cetăţean, chiar dacă este într-o localitate care este temporar sub carantină are libertatea de a se duce la secţia de vot şi să voteze, fără să dea declaraţii. E ziua votului, toată lumea ştie că oamenii merg să-şi exercite dreptul de vot. Avem CNSU în cursul zilei de mâine, înainte de şedinţa de guvern, după care în şedinţa de guvern vom transpune propunerea CNSU în modificarea hotărârii de guvern privind starea de alertă.

Realizator: Adică în ziua votului oamenii vor putea merge să voteze spunând că merg să voteze.

Ludovic Orban: Sigur, sigur, fără să mai dea o declaraţie. E, cum să spun, o formalitate nenecesară, pentru că este clar că omul iese din casă să se ducă să voteze. Dar aici aş face o diferenţă. Să nu se înţeleagă că cei care sunt carantinaţi pot să se ducă să voteze. Cei care sunt carantinaţi ca urmare a unei decizii a direcţiei de sănătate publică trebuie să stea la domiciliul sau la locaţia la care şi-au stabilit carantina. Ei îşi vor putea exercita dreptul de vot prin urna mobilă. Trebuie să solicite biroului electoral al secţiei de votare deplasarea urnei mobile speciale şi se va deplasa urna mobilă specială pentru ca persoanele izolate, carantinate să poată să îşi exercite dreptul de vot.

Orban, despre evoluția pandemiei

Realizator: Domnule prim-ministru, am observat că în ultimele săptămâni a scăzut numărul de teste mai mult decât se întâmpla în week-end, iar PSD vă acuză că aţi făcut-o în mod intenţionat.

Ludovic Orban: Îi sfătuiesc pe toţi cei care lansează astfel de petarde să se uite la numărul de teste lunare. Dau numai aşa, câteva date. În iunie lunar s-au făcut cam 240-250 de mii de teste, nu am datele acum, dar vă spun din memorie. În septembrie s-au făcut peste 400 de mii de teste, iar cel mai mare număr de teste s-a făcut în luna noiembrie. De ce au avut posibilitatea să mai lanseze un fake-news aşa cum au făcut toată campania? Dintr-un motiv foarte simplu. Noi am avut un şir de patru zile libere: sâmbătă, duminică, luni, marţi.

Duminică, normal, sâmbătă, duminică zile libere, iar luni a fost Sfântul Andrei, Ocrotitorul României, şi marţi Ziua Naţională, 1 Decembrie e Ziua Naţională. De regulă în zilele libere ştiţi că se fac mai puţine teste, pentru că şi personalul din centrele de testare are nevoie de odihnă, nu poate să lucreze zi de zi, zi de zi fără nici un fel de odihnă. Numărul de persoane care au abilitarea, competenţa de a face aceste teste este limitat, deşi noi am crescut constant numărul centrelor de testare şi numărul persoanelor implicate. Fiind 30 şi 1 zile libere.