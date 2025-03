Actualitate Doliu în lumea oamenilor de afaceri. A murit fratele lui Ovidiu Tender







Astăzi, unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Timișoara a murit. Numele său a fost asociat cu numeroase afaceri desfășurate în oraș după 1989. Este vorba despre Tiberiu Tender.

Acesta a fost fratele binecunoscutului om de afaceri Ovidiu Tender, care a fost arestat și a petrecut mulți ani în închisoare. Cei doi frați erau bine cunoscuți în mediul de afaceri din Timișoara, una dintre realizările lor notabile fiind privatizarea SC Industria Lânii SA. Această companie a fost ulterior transformată de alți investitori în cartierul ISHO.

Frații Tender, unii dintre cei mai bogați români

Ovidiu Tender a fost unul dintre cei mai bogați români, având, la un moment dat, o avere estimată la 850 de milioane de dolari. Totuși, problemele legale i-au diminuat semnificativ această avere.

Tender a reușit să acumuleze rapid bogăție după 1990, iar totul a început cu un restaurant. „Prin intermediul restaurantului, am avut ocazia să întâlnesc câțiva spanioli la București, iar pe 1 august 1991 am deschis primul salon de bingo din Europa de Est. Pe lângă acest salon, am mai deschis încă patru în aceeași locație.

Am avut patru săli de bingo și am adus în funcțiune 1.000 de automate de poker. În acea perioadă, doar bingo-ul din Timișoara genera suficiente venituri pentru a echivala cu prețul unui apartament cu patru camere pe zi. Activitatea a continuat în același ritm până în 1994, când au fost introduse taxe pe jocurile de noroc, ceea ce a dus la o scădere a veniturilor. Între timp, m-am capitalizat suficient pentru a putea veni la București."

Ovidiu Tender a achiziționat mai multe firme în Capitală

A ajuns în capitală în timpul marii privatizări și a început să achiziționeze diverse firme, inclusiv în domeniul geologiei. S-au făcut speculații că ar fi avut legături cu mulți generali ai securității, dar el a negat aceste zvonuri.

În cele din urmă, a ajuns să dețină Grupul Energetic Tender, Jetrean Air - o companie aeriană în Coasta de Fildeș, o firmă de prospecțiuni în Iran, o companie farmaceutică și o stațiune balneoclimaterică în Serbia.

ANAF a scos la licitație bunurile omului de afaceri

În 2015, a venit și momentul șocant: a fost condamnat la 12 ani și 7 luni în cazul Rafo-Carom, în care prejudiciul estimat se ridică la 65 de milioane de lei. Până în prezent, această sumă nu a fost recuperată, deși anul trecut ANAF a început să scoată la licitație bunurile omului de afaceri.

Printre acestea se numără și avioane aparținând Tender SA, cu un preț de pornire pentru șase dintre ele sub 20.000 de lei. Unul dintre avioane este evaluat la 500.000 de lei. De asemenea, la cererea ANAF, s-a realizat partajul cu prima soție a milionarului, iar acum se judecă și partajul cu a doua soție, deși cei doi sunt încă căsătoriți.