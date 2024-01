Ovidiu Tender, averea de sute de milioane la executări silite

Ovidiu Tender a fost unul dintre oamenii care a reușit foarte ușor să facă avere după 1990. Totul a plecat de la un restaurant. “Având restaurantul, am avut șansa să întâlnesc niște spanioli la București și la 1 august 1991 am deschis primul salon de bingo din Europa de Est. Separat de acest salon, am mai deschis încă 4 în aceeași locație.

Am avut 4 săli de bingo și am adus 1.000 de automate de Poker în exploatare. La ora aceea numai bingo din Timișoara dădea atâția bani cât echivalentul unui apartament cu 4 camere pe zi. Lucrurile au mers până în 1994, în același ritm, când au început să introducă taxe pe jocurile de noroc și activitatea să scadă. Între timp m-am capitalizat suficient ca să pot să vin la București.”

A venit la București odată cu marea privatizare și a început să cumpere tot felul de firme, printre care și de geologie. S-a zvonit despre el că ar fi fost apropiat al multor generali ai securității, lucru pe care l-a negat. A ajuns în cele din urmă să dețină Grupul Energetic Tender, Jetrean Air- linie aeriană în Coasta de Fildeș, o firmă de prospecțiuni în Iran, companie farmaceutic, o stațiune balneoclimaterică în Serbia.

Tender pus la pământ de condamnare

De altfel, la fel ca și Frank Timiș dezvoltase afaceri în Africa. Doar că în 2015, a venit și șocul. A fost condamnat la 12 ani și 7 luni dosarul Rafo-Carom. Prejudiciul estimat în acel dosar este de 65 de milioane de lei. Nici până acum nu a fost recuperat, asta deși anul trecut ANAF a început să scoată la licitație din bunurile omului de afaceri.

Printre acestea se numără inclusive avioane care aparțin Tender SA. Prețul de pornine la șase dintre ele este sub 20.000 de lei. Una dintre ste evaluate la 500.000 de lei. De asemenea tot la cererea ANAF s-a făcut și partajul de prima soție a milionarului și acum se judecă partajul și de ce-a de-a doua soție. Asta deși cei doi sunt în continuare căsătoriți.

Multe dintre afacerile omului de afaceri s-au închis după ce acesta a intrat la închisoare. Cert este că din averea estimate la sute de milioane, acum Ovidiu Tender ar mai avea câteva zeci.