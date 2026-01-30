Monden

Steven Seagal își scoate la vânzare vila din Moscova. Suma cerută de actor, fan al lui Putin

Comentează știrea
Steven Seagal își scoate la vânzare vila din Moscova. Suma cerută de actor, fan al lui PutinSteven Seagal. Sursă foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Actorul american Steven Seagal a decis să își vândă conacul din zona exclusivistă Rubliovka, aflată la periferia Moscovei, solicitând 700 de milioane de ruble, adică aproximativ 7,5 milioane de dolari. Imobilul este amplasat într-un complex rezidențial închis, care cuprinde doar 22 de case, potrivit informațiilor apărute în presa rusă.

Steven Seagal își scoate la vânzare vila din Moscova

Casa cu două etaje a fost scoasă la vânzare, miercuri, de site-ul de știri RBC. Situată de-a lungul șoselei Rubliovo-Uspenskoe, una dintre cele mai prestigioase din vestul Moscovei, proprietatea are trei dormitoare și trei băi și se întinde pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Construită într-un stil clasic american modern, vila include un cinematograf privat, o cameră pentru vinuri și un birou.

În plus, locuința dispune de un garaj pentru două mașini, un foișor cu grătar și o casă de oaspeți pe două niveluri, echipată cu o baie rusească tradițională, cunoscută sub numele de banya.

Compania imobiliară NF Group, care se ocupă de tranzacție, nu a făcut public prețul cerut pentru proprietatea din localitatea Usovo. Zona este cunoscută și pentru faptul că găzduiește reședința Novo-Ogariovo a președintelui rus Vladimir Putin, unde acesta a locuit în timpul primului său mandat, la începutul anilor 2000.

Concediile medicale din 2026 complică salarizarea în companii. Ce se modifică din februarie
Concediile medicale din 2026 complică salarizarea în companii. Ce se modifică din februarie
WhatsApp lansează o nouă funcție cu impact pentru milioane de utilizatori
WhatsApp lansează o nouă funcție cu impact pentru milioane de utilizatori

„Reședința lui Steven Seagal este un caz rar în care o proprietate de lux are un pedigree global”, a declarat pentru RBC Tatiana Alexeeva, șefa diviziei de proprietăți rezidențiale din afara orașului a NF Group. „Astfel de proprietăți ajung foarte rar pe piață. Nu este doar o casă, ci o reședință cu recunoaștere internațională și o istorie unică”.

Vladimir Putin

Vladimir Putin. Sursă foto: en.kremlin.ru

Seagal ar fi cumpărat conacul în iulie 2018

Potrivit canalului de Telegram Baza, Seagal a cumpărat conacul în iulie 2018, când valoarea sa de piață era estimată la 80–100 de milioane de ruble, echivalentul a 1–1,3 milioane de dolari. Cu doi ani înainte, în 2016, Vladimir Putin i-a acordat actorului cetățenia rusă, gest prezentat atunci drept un simbol al îmbunătățirii relațiilor dintre Statele Unite și Rusia.

În 2018, Ministerul rus de Externe l-a desemnat pe Seagal reprezentant special pentru legăturile umanitare ruso-americane, o funcție în mare parte simbolică, menită să sprijine schimburile culturale și de tineret. Mai târziu, în 2023, actorul a primit Ordinul Prieteniei pentru contribuția sa la relațiile internaționale.

Retragere treptată din afacerile din Rusia

Pe fondul deteriorării relațiilor dintre Rusia și Occident, Steven Seagal și-a redus treptat activitățile economice din această țară. În iulie 2025, el a întrerupt colaborarea cu una dintre inițiativele sale rămase, deși continuă să dețină o participație minoritară într-o companie rusă care intenționează să construiască un centru internațional dedicat artelor marțiale estice.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:00 - Ce relație a avut, de fapt, Răzvan Lucescu cu tatăl său. Pe mamă o joacă pe degete
18:49 - Concediile medicale din 2026 complică salarizarea în companii. Ce se modifică din februarie
18:42 - Fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, plasat în arest preventiv pentru 20 de zile într-un dosar de tortură
18:34 - Avocatul Sabin Gherdan explică hotărârile Tribunalului Federal Elvețian în cazul gimnastelor române Ana Bărbosu și Sa...
18:28 - Steven Seagal își scoate la vânzare vila din Moscova. Suma cerută de actor, fan al lui Putin
18:21 - Poleiul și frigul intens revin în forță. Risc major de accidente și intervenții de urgență în toată Republica Moldova

HAI România!

Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Telespectator mediocru între dezbatere și antichități. Minunata răutate feminină.
Telespectator mediocru între dezbatere și antichități. Minunata răutate feminină.

Proiecte speciale