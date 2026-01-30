Steven Seagal își scoate la vânzare vila din Moscova. Suma cerută de actor, fan al lui Putin

Actorul american Steven Seagal a decis să își vândă conacul din zona exclusivistă Rubliovka, aflată la periferia Moscovei, solicitând 700 de milioane de ruble, adică aproximativ 7,5 milioane de dolari. Imobilul este amplasat într-un complex rezidențial închis, care cuprinde doar 22 de case, potrivit informațiilor apărute în presa rusă.

Casa cu două etaje a fost scoasă la vânzare, miercuri, de site-ul de știri RBC. Situată de-a lungul șoselei Rubliovo-Uspenskoe, una dintre cele mai prestigioase din vestul Moscovei, proprietatea are trei dormitoare și trei băi și se întinde pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Construită într-un stil clasic american modern, vila include un cinematograf privat, o cameră pentru vinuri și un birou.

În plus, locuința dispune de un garaj pentru două mașini, un foișor cu grătar și o casă de oaspeți pe două niveluri, echipată cu o baie rusească tradițională, cunoscută sub numele de banya.

Compania imobiliară NF Group, care se ocupă de tranzacție, nu a făcut public prețul cerut pentru proprietatea din localitatea Usovo. Zona este cunoscută și pentru faptul că găzduiește reședința Novo-Ogariovo a președintelui rus Vladimir Putin, unde acesta a locuit în timpul primului său mandat, la începutul anilor 2000.

„Reședința lui Steven Seagal este un caz rar în care o proprietate de lux are un pedigree global”, a declarat pentru RBC Tatiana Alexeeva, șefa diviziei de proprietăți rezidențiale din afara orașului a NF Group. „Astfel de proprietăți ajung foarte rar pe piață. Nu este doar o casă, ci o reședință cu recunoaștere internațională și o istorie unică”.

Potrivit canalului de Telegram Baza, Seagal a cumpărat conacul în iulie 2018, când valoarea sa de piață era estimată la 80–100 de milioane de ruble, echivalentul a 1–1,3 milioane de dolari. Cu doi ani înainte, în 2016, Vladimir Putin i-a acordat actorului cetățenia rusă, gest prezentat atunci drept un simbol al îmbunătățirii relațiilor dintre Statele Unite și Rusia.

În 2018, Ministerul rus de Externe l-a desemnat pe Seagal reprezentant special pentru legăturile umanitare ruso-americane, o funcție în mare parte simbolică, menită să sprijine schimburile culturale și de tineret. Mai târziu, în 2023, actorul a primit Ordinul Prieteniei pentru contribuția sa la relațiile internaționale.

Pe fondul deteriorării relațiilor dintre Rusia și Occident, Steven Seagal și-a redus treptat activitățile economice din această țară. În iulie 2025, el a întrerupt colaborarea cu una dintre inițiativele sale rămase, deși continuă să dețină o participație minoritară într-o companie rusă care intenționează să construiască un centru internațional dedicat artelor marțiale estice.