Stephen King dezvăluie modul în care experiența proprie a morții a inspirat noua serie Lisey’s Story. El a scris toate episoadele noii emisiuni Apple TV +, în care joacă Julianne Moore și Clive Owen.

Într-o nouă versiune, autorul prolific explică faptul că ideea pentru romanul său din 2006, Lisey’s Story, i-a venit după ce a fost internat și aproape a murit în 2003.

„Când am venit acasă de la spital, soția mea îmi curățase studiul și m-am gândit:„ Am murit, sunt o fantomă ”, explică el. „Ideea pentru Povestea lui Lisey a venit din asta.”

Noua serie este produsă de J. J. Abrams și are premiera pe 4 iunie. Îl are în rol principal pe Julianne Moore în rolul lui Lisey Landon, o femeie care se luptă să facă față morții soțului ei. Clive Owen îl interpretează pe Scott Landon, un celebru romancier care are unele asemănări cu King însuși.

„În esență, aceasta este o poveste de dragoste”, spune King. „Lisey este un lucru diferit pentru mine. Este foarte aproape de inima mea”, potrivit independent.co.uk.

Romane adaptate pentru ecran

Romanele și poveștile lui King au inspirat unele dintre cele mai reușite adaptări din istoria Hollywoodului – de la The Shining din 1980 până la Misery din 1990 și The Shawshank Redemption.

În mod neobișnuit, în acest caz King a adaptat el însuși romanul pentru ecran. „Am vrut să spun povestea care era în carte, dar am vrut să o fac mai bună”, spune el. „M-am gândit că dacă cineva o să o încurce … îi spuneam soției mele că nimeni nu o va încurca în afară de mine.”

Stephen Edwin King, născut în 1947, este un autor american celebru prin romanele sale horror, acestea fiind ecranizate aproape în totalitate pe micul sau marele ecran. A scris câteva lucrări sub pseudonimul Richard Bachman.

King a primit în 2003 medalia Fundației Naționale de Carte din SUA pentru o „Contribuție Excepțională la Literatura Americană”. Romanele lui King sunt construite de obicei în jurul unui protagonist neremarcabil, de exemplu o familie de clasă mijlocie, un copil, sau de multe ori un scriitor, care sunt implicați în evenimente supranaturale și circumstanțe extraordinare, extinse pe parcursul povestirii. King posedă o cunoaștere profundă a genului horror, fapt evidențiat de volumul său nonficțiune