Stephan Pelger, cu 5 zile înainte să se sinucidă. Toată lumea îl dezamăgise

Alexandru Stroie povestit că Stephan Pelger i-a spus, înainte să își pună capăt zilelor, că a cheltuit foarte mulți bani și că se simte neglijat de toți prietenii. Acesta l-a cunoscut pe designer în urmă cu mai mulți ani, dar s-a apropiat de el cu adevărat după pandemie.

„Sâmbătă seara am ieșit cu el, trebuia să ne vedem și duminică, dar eu am plecat de urgență la Brașov, nu am mai apucat. Ne-am văzut la restaurant, la Cosmin (localul unde Pelger avea să meargă și cu o zi înainte de a se sinucide). Era supărat pentru că nu avea bani, cred că ăsta era singurul motiv. Și dezamăgit de anumite persoane. A băut foarte mult și atunci. I-am spus: Lasă, că-ți revii și cu banii și dai drumul la atelier. El mi-a zis că nu va mai da drumul la niciun atelier. L-am întrebat: Ce vrei să faci de acum înainte. A zis: „Nu știu, o să văd”, a povestit Alexandru.

Stephan Pelger cheltuise toți banii

Apropiatul lui Stephan Pelger a mai povestit că acesta i-a zis că a avut sume uriașe de bani, dar că le-a cheluit și că toată lumea l-a uitat.

„Mi-a spus despre viața lui, despre copilărie. Cel mai bine i-a fost când cocheta cu presa, cu evenimente… Dar ajunsese, acum, așa, într-un con de umbră. Din ce în ce mai puțină lume îl chema.

El își vedea de viață, îl apăsa partea financiară. Mi-a zis că regretă foarte mult că a avut contracte foarte mari, dar a tocat banii pe chartere, pe restaurante, pe toate astea. Mi-a zis: ”Practic, mi-am bătut atunci joc de bani”. Iar acum îi e greu. El nu a putut să doarmă sâmbătă noaptea. El a vrut să mai stau, trebuia să ieșim a doua zi cu niște prietene de-ale lui”, a spus Alexandru pentru Cancan.