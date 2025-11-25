Ștefan Popescu, sceptic în privința planului de pace. Lucrurile vor fi tranșate pe câmpul de luptă, din păcate

Ștefan Popescu, analist de politică externă, nu crede că planul de pace propus Rusiei și Ucrainei de Donald Trump se va materializa. Demersul va fi fără sorți de izbândă, după cum a explicat analistul într-o discuție avută cu jurnalistul Dan Andronic.

„Nu cred că vom avea pace, cred că... lucrurile vor fi tranșate pe câmpul de luptă, din păcate. Acolo se va ajunge. Pentru că contează mai puțin, sigur.

E bine să luăm act, să vedem cum operează administrația Trump, mai ales aparatul care este angrenat în politica externă. Știm foarte bine. a fost obișnuit din timpul primei președinții cu rolul lui Gerd Kushner, ginerele lui Trump. Acum îl avem și pe Witkoff, care este și un prieten intim de familie a lui Trump, un personaj foarte apropiat. Da, cred că lucrul ăsta contează mai puțin.

Da, poate că rușii au reușit să influențeze foarte mult, de acord, dar există o intenție în sânul administrației de la Washington, în orice caz, în marea ei majoritate, de a termina cu Ucraina, de a ieși din dosarul ucrainen. an și de a se concentra pe alte dosare, alte priorități. Prima prioritate fiind frontul intern, spațiile de proximitate. Vedem toată agitația în jurul Venezuela, Arctica, Orientul Mijlociu și bineînțeles China. China nu trebuie scăpată din fundal”, a spus Ștefan Popescu la podcastul EVZ.

Una dintre multele probleme ale lui Trump este din zona internă. Acolo unde cetățenii americani încep să resimtă necazuri economice. „Începe să piardă teren inclusiv în propriul partid, în Partidul Republican. Are probleme din punct de vedere economic, americanii nu sunt foarte... foarte fericiți cu modul în care se mișcă economia și, până la urmă, de-aia l-au ales pe Trump, pentru că le-a promis că America o să fie great again.

Dacă te uiți atent, totul este un element de negociere la el. Chiar și acum, cu Ucraina, l-a trimis pe secretarul... Pentagonului, să-i spună lui Zelenski, pe 19, chiar în ziua în care s-a scurs în presă planul din 28 de puncte, să-i spună că dacă nu semnează, s-ar putea iar să-i taie robinetul cu informații, armament și așa mai departe. Ceea ce, în condițiile în care... Armata Rusă a înaintat în anumite zone și se pare că... Thank you for watching. E un avans semnificativ din perspectivă tactică, nu neapărat ca teritoriu, dar deschide un alt front”, a mai spus Ștefan Popescu.

Analistul crede că Trump are obiective importante și prin urmare ține cu orice preț să încheie războiul din Ucraina. „Prioritatea lui este reindustrializarea Statelor Unite ale Americii, astfel încât să... câștige, să-și mențină...

Hai să spunem avansul în raport cu China, pentru că China face progrese spectaculoase, are capacități industriale superioare Statelor Unite ale Americei. și aceasta și încă ceva mai știe, sigur, idei simple, dar aceste idei simple, cum să spun, sunt bine fixate, știe că... Rusia în brațele Chinei înseamnă, de fapt, un dezavantaj foarte mare pentru Statele Unite ale Americii, pentru că Rusia îi poate oferi un acces... cu limite mult mai laxe la Artica, viitorul teatru strategic de mare importanță al secolului XXI. jumătatea secolului XXI, inclusiv sub aspectul resurselor.

Apoi, bineînțeles, este un rezervor de materii prime. prețuri competitive care adaugă un plus de competitivitate produselor chinezești care și așa sunt avantajate de supracapacitățile industriale și cred că există acolo o... frică existențială cu privire la această ascensiune a Chinei care riscă să... provoace un adevărat cutremur pentru Statele Uniteale Americii.

China crește, China inovează foarte mult și se consideră că Rusia ar putea fi nu detașată din alianța cu Beijingul. Nu cred că americanii își propun asta. She- să-i ofere o alternativă de cooperare și cu vestul, astfel încât ea să nu fie nevoită să facă prea mult transfer tehnologic. chinezilor. Există anumite zone unde americanii sunt interesați, cum este propulsia nucleară submarină, unde chinezii mai au de făcut progrese, sonarele pentru nave, deci sunt anumite tehnologii critique pe care americanii speră, printr-o cooperare cu Rusia, ca această, cum se spune, acest transfer să fie ceva mai măsurat și ei să câștige timp.

Apoi, într-adevăr, ceea ce se întâmplă în interior este de asemenea o amenințare existențială a curentului Maga și a lui Donald Trump, schimbările etnodemografice care se profilează la orizont în Statele Unite ale Americii, controlul frontierei, consumul de droguri, bineînțeles, și dorința ca în această competiție, pentru că eu nu știu dacă ei consideră că... um, Consider că să aibă și un plan B. trebuie să securizeze spațiile de proximitate, adică America trebuie să fie... blocul american, cel din sud, central și blocul nord-american să fie... securizat de Statele Unite ale Americii, o doctrină Monroe II. Ummm... De aceea vedem interesul pentru Venezuela, interesul de a trece cartelurile.”