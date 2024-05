Sport Ștefan Birtalan a murit. A fost cel mai bun handbalist al lumii







Ștefan Birtalan, dublu campion mondial și considerat cel mai bun handbalist al lumii în anii 1974, 1976 și 1977, a încetat din viață luni, 27 mai, în jurul orei 6.00. Fostul vicecampion în vârstă de 75 de ani se afla internat la Spitalul Fundeni.

Veste a fost confirmată de mai mulți apropiați, inclusiv de clubul Steaua în mediul online.

Ştefan Birtalan a suferit un transplant de ficat în urmă cu 16 ani și era spitalizat de mai mult timp la Spitalul Fundeni din București.

„Lumea e nedreaptă. Nu poate să moară aşa repede un asemenea om. Un om şi un handbalist incredibil. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a spus plângând, fostul său coleg, Vasile Stângă, conform paginii de Facebook a grupării Steaua Bucureşti.

„Nea Bibi nu mai e! Dar va rămâne veșnic în amintirea noastră drept ”tunarul” Europei, handbalistul care rupea plasele porților adverse. Va rămâne zâmbetul său cald, vorba sa domoală de ardelean, glumele sale fine. Clubul Steaua este alături de familia sa în aceste clipe grele. Dumnezeu să-l ierte!”, a notat Clubul Sportiv al Armatei.

Cum s-a îmbolnăvit

În 2008, Ștefan Birtalan a suferit un transplant de ficat. La un an după intervenție acesta a povestit cum și-a descoperit problema de sănătate:

„Totul a plecat de la o infecţie. M-am trezit cu o hepatită C cronică, un virus pe care nu ştiu de unde l-am luat. În timp, am ajuns la faza de ciroză hepatică. Când am depistat hepatita C, m-am şi lăsat de antrenorat. La mine fusese diagnosticat că virusul C acţiona de peste 20 de ani, fără să ştiu. Nefiind niciun medicament în lume care să trateze hepatita C, am urmat o serie de tratamente alternative, naturiste”, povestea Birtalan, pentru Evenimentul Zilei.

Cine a fost Ștefan Birtalan

Data şi locul naşterii: 25 septembrie 1948, la Zalău, judeţul Sălaj.

Echipe la care a jucat: Minerul Baia Mare (1967-1969), Steaua Bucureşti (1970-1985)

Echipe pe care le-a antrenat: Steaua (1985-1994, 1999-2002), naţionala de tineret (1986-1992) naţionala de seniori (1992-1993), naţionala Qatarului (1994-1999). A obţinut şase titluri şi trei Cupe.

Palmares ca jucător: 12 titluri şi cinci Cupe ale României; campion al Europei cu Steaua (1977); dublu campion mondial cu naţionala României, în 1970 şi 1974; golgheter la Campionatul Mondial din 1974, cu 43 de reuşite; la Olimpiadă a obţinut, cu România, o medalie de argint la Montreal (1976) şi două de bronz, la München (1972) şi la Moscova (1980)