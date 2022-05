Steagul Ucrainei, arborat pe Vârful Putin. Acesta se afla într-un lanț muntos din Kirghizstan și a fost „botezat” în cinstea președintelui rus în 2011. Video

Liderul de la Kremlin a fost umilit după ce câteva persoane necunoscute au arborat drapelul Ucrainei pe vârful Putin. Acesta se afla într-un lanț muntos din Kirghizstan și a fost „botezat” în cinstea președintelui rus în 2011.

Alpiniștii care au făcut descoperirea au împărtășit imagini din vârful muntelui pe rețelele de socializare.

Vârful Putin are peste 4000 de metri. Astfel, autorii gestului au trebui să îl escaladeze timp îndelungat pentru a reuși să arboreze drapelul. Pentru comparație, Jomolungma se află la 8849 de metri deasupra nivelului mării, iar vârful Putin – la 4446.

Militari ai republicii separatiste Donețk din estul Ucrainei au înregistrat un mesaj video în care afirmă că refuză să meargă să lupte în Lugansk, cealaltă regiune separatistă pro-rusă din Donbas, spunând că nu vor să fie „carne de tun”.

Aceștia mai spun că au fost victimele mai multor „activități ilegale”, enumerând că au fost mobilizați în mod ilegal, nu au avut parte de o examinare medicală în timpul procesului de mobilizare, au fost înșelați în mod repetat și că s-a încercat transferarea lor în secret pe teritoriul RPL.

Here’s a message from the 107th Infantry Regiment of the DPR basically telling the Russians they don’t want to go fight for the LPR pic.twitter.com/h4w9Dzsz3e

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 24, 2022