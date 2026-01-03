Statul îți dă voie să îți plantezi o roșie lângă casă. S-a anulat amenda de o sută de mii de lei

Ridicarea unor construcții fără autorizație poate duce la sancțiuni de până la 100.000 de lei, însă un proiect legislativ adoptat de Senat introduce o excepție importantă: solariile montate în curțile sau grădinile caselor nu ar mai fi amendate, chiar dacă nu au acte.

Inițiatorii proiectului susțin că actualele reguli sunt prea dure pentru micii producători, care cultivă legume pentru familie sau pentru vânzări limitate. În prezent, montarea unui solar este tratată aproape la fel ca ridicarea unei construcții obișnuite, ceea ce implică documente, taxe și riscul unor amenzi ridicate.

În lipsa autorizației, un simplu solar instalat în grădină poate atrage sancțiuni de zeci de mii de lei — situație considerată exagerată pentru gospodăriile care produc doar pentru consum propriu.

Proiectul de lege propus introduce reguli diferite în funcție de tipul de solar, pentru a evita birocratizarea inutilă a micilor gospodării. Solariile ușoare, montate direct pe pământ, fără fundație și fără elemente permanente, ar urma să fie considerate construcții provizorii. Pentru acestea nu ar mai fi nevoie nici de autorizație de construire, nici de plata unor amenzi — atâta timp cât sunt folosite exclusiv în scop agricol și pot fi demontate oricând.

Situația se schimbă însă atunci când solarul capătă caracter permanent. Dacă este ridicat pe o fundație, are structură fixă și devine o construcție stabilă, proprietarul va trebui să obțină autorizație înainte de montaj. Procedura include depunerea unei cereri la primărie, prezentarea planurilor și a schițelor realizate de un arhitect, precum și demonstrarea faptului că terenul este încadrat ca zonă agricolă în Planul Urbanistic General — pași care urmăresc să prevină improvizațiile și conflictele urbanistice.

Proiectul menționează și măsuri de sprijin financiar destinate legumicultorilor. Aproximativ 350 de milioane de lei ar urma să fie direcționați către cultivatorii care folosesc sere și solarii, printr-o schemă de minimis valabilă în perioada 2025–2027.

În acest context, eliminarea obligației de autorizare pentru solariile din curțile gospodăriilor este prezentată ca o formă de ajutor pentru micii producători, reducând birocrația, limitând riscul amenzilor și stimulând cultivarea legumelor la nivel local.