Start oficial pentru Eurovision 2026. Republica Moldova își caută noul reprezentant pentru scena de la Viena

Republica Moldova intră din nou în febra Eurovisionului. Începând cu 7 noiembrie 2025, artiștii și compozitorii locali pot depune dosarele pentru a reprezenta țara la cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest, care se va desfășura în luna mai 2026, la Viena, Austria. Termenul-limită pentru înscrieri este 7 decembrie 2025, potrivit anunțului făcut de Compania „Teleradio-Moldova” (TRM), organizatorul tradițional al Selecției Naționale.

Procesul de selecție va avea loc în trei etape distincte: examinarea dosarelor, audierile live și Finala Națională. Piesele propuse trebuie să fie complet originale, să nu depășească trei minute și să nu fi fost publicate înainte de 1 septembrie 2025.

Cei interesați pot consulta regulamentul complet și lista documentelor necesare pe site-ul oficial eurovision.md. Dosarele pot fi transmise electronic sau depuse fizic la sediul TRM.

Organizatorii promit o selecție transparentă și o abordare artistică mai profesionistă, în conformitate cu standardele europene ale concursului.

Pentru prima dată, Teleradio-Moldova a desemnat doi producători oficiali ai Selecției Naționale, Serghei Orlov și Roman Burlaca, cunoscuți pentru proiectele lor de succes în domeniul muzical și audiovizual.

Aceștia vor coordona procesul de selecție, vor evalua piesele înscrise și vor decide lista finaliștilor. Ulterior, producătorii vor lucra direct cu concurenții pentru pregătirea show-ului din Finala Națională și pentru etapa internațională de la Viena.

„Ne dorim o competiție care să reflecte potențialul artistic al Moldovei și să ne ofere o piesă competitivă pentru scena europeană”, au declarat producătorii într-un mesaj comun publicat pe pagina oficială a concursului.

Republica Moldova va marca în 2026 cea de-a 20-a participare la Eurovision, de la debutul său din 2005. Cel mai bun rezultat rămâne cel obținut în 2017, când trupa SunStroke Project a cucerit publicul european cu piesa „Hey mamma”, clasându-se pe locul trei – o performanță care a adus țării un val de popularitate și recunoaștere internațională.

De-a lungul anilor, artiști precum Zdob și Zdub, Natalia Barbu, Pasha Parfeni și Aliona Moon au consolidat prezența Moldovei pe scena concursului, oferind momente memorabile.

Republica Moldova a debutat prima dată la Eurovision în 2005, fiind reprezentată de trupa Zdob și Zdub cu melodia Boonika bate doba. Aceștia au reușit să se claseze pe locul 2 cu 207 de puncte în semifinală (după România) și pe locul 6 în finală cu 148 de puncte.

La ediția din 2025, R. Moldova s-a retras de la Eurovision Song Contest, când etapa națională era în desfășurare, fiind selectați 12 participanți pentru finală.

„În urma unei analize detaliate a situației actuale, precum și a provocărilor economice, administrative și artistice, s-a luat decizia de a suspenda participarea R. Moldova la ediția din 2025. Selecția națională din acest an a evidențiat anumite provocări, inclusiv o scădere a interesului publicului și a calității generale a pieselor și a prestațiilor artistice.

Acest fapt a generat o percepție negativă în rândul specialiștilor și a publicului, subliniind necesitatea unei reforme substanțiale în preselecția națională”, a juistificat atunci retragerea din concurs directorul general adjunct al Companiei „Teleradio-Moldova” Corneliu Durnescu.

Ediția din 2026 a Eurovisionului va fi una aniversară. Viena va găzdui cele două semifinale pe 12 și 14 mai, iar marea finală este programată pentru 16 mai. Organizatorii promit un show grandios, care va celebra șapte decenii de diversitate muzicală, creativitate și solidaritate europeană.