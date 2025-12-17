Starmer și Mandani, nemulțumiți de prețul biletelor la Cupa Mondială. FIFA, în centrul dezbaterilor

Mai mulți lideri proeminenți s-au implicat în dezbaterea privind prețurile biletelor pentru Cupa Mondială, cerând FIFA să facă mai mult pentru a menține competiția accesibilă fanilor. Printre aceștia se numără premierul britanic Keir Starmer și primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani.

Marți, Keir Starmer a declarat că sprijină anunțul FIFA privind o mică parte de bilete la preț redus, dar a subliniat că este necesară o măsură mai amplă.

„Salut anunțul FIFA privind biletele mai ieftine pentru suporteri”, a scris Starmer într-un comunicat. „Dar, ca cineva care obișnuia să economisească pentru bilete la Anglia, încurajez FIFA să facă mai mult pentru a face biletele mai accesibile, astfel încât Cupa Mondială să nu piardă legătura cu suporterii adevărați care fac jocul atât de special.”

Starmer, cunoscut pentru implicarea sa în politica sportivă și sprijinul pentru fani, a făcut apel ca organizatorul turneului să nu piardă legătura cu suporterii dedicați care contribuie la popularitatea fotbalului.

Primarul ales din New York promite o persoană („Țar”) care să se ocupe cu problemele din Cupa Mondială.

În Statele Unite, primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, a anunțat că va desemna un „World Cup țar” pentru a negocia cu FIFA reducerea prețurilor biletelor înaintea turneului din 2026, care se va desfășura în SUA, Mexic și Canada.

„Aceasta va fi o modalitate prin care îmi voi folosi platforma pentru a mă adresa FIFA oricând voi avea ocazia.” a declarat Mamdani duminică pentru CBS New.

Planul FIFA de stabilire a prețurilor a stârnit nemulțumire internațională, deoarece fanii se tem că vor fi excluși de la cel mai important eveniment fotbalistic. Organizația a fost criticată în special pentru utilizarea prețurilor dinamice, care variază în funcție de cerere.

La momentul depunerii candidaturii comune a SUA, Mexicului și Canadei, prețul biletelor ar fi urmat să înceapă de la 21 de dolari. Recent, cel mai ieftin bilet pentru orice fază a turneului a depășit 100 de dolari, iar pentru finală niciun bilet nu era sub 4.185 de dolari.

Federațiile europene de fotbal și grupurile de suporteri au fost printre cei mai vocali critici. Suporterii de fotbal Europeni au transmis că este „uimită de prețurile exorbitante ale biletelor impuse de FIFA celor mai dedicați suporteri pentru Cupa Mondială FIFA de anul viitor”.

„Pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale, nu va fi oferit un preț consistent pentru toate meciurile din faza grupelor”, se mai arată în declarație.

„În schimb, FIFA introduce o politică de prețuri variabile, dependentă de criterii vagi, cum ar fi atractivitatea percepută a meciului.”

Sub presiune, FIFA a anunțat marți că va reduce prețurile pentru o mică parte dintre biletele rezervate celor mai fideli suporteri ai federațiilor naționale.

Aceștia vor putea cumpăra bilete la 60 de dolari pentru fiecare meci, inclusiv finala, comparativ cu prețurile anterioare, care ajungeau la mii de dolari.

Reducerea se aplică unui număr limitat de locuri — aproximativ 1,6% din totalul fiecărui meci — și va fi distribuită de federațiile naționale fanilor care au participat la meciuri anterioare, acasă sau în deplasare.