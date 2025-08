Stare de urgență în New York și New Jersey din cauza ploilor şi inundațiilor. Cel puţin 1.170 de zboruri anulate pe opt aeroporturi importante.

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, împreună cu omologul său interimar din New Jersey, Tahesha Way, au declarat joi starea de urgență în zone amenințate de inundații bruşte provocate de ploile torenţiale ce afectează traficul feroviar și aerian pe coasta de est a SUA.

Serviciul Național de Meteorologie a emis avertismente de inundații fulgerătoare de-a lungul coridorului urban ce cuprinde regiunea Washington-Baltimore, Philadelphia, Wilmington, Newark și zona metropolitană a New Yorkului.

Autoritățile au avertizat că „ploile torenţiale pot inunda unele străzi, părţi ale metroului şi subsoluri” și au recomandat celor care locuiesc în subsoluri să se mute la etaje superioare. În plus, s-a transmis un apel către locuitorii din New York de a evita deplasările „de joi după-amiază până vineri după-amiază.”

Autostrada Clearview Expressway din Queens a fost închisă complet, iar cel puțin două vehicule au fost „scufundate pe autostradă,” a declarat un oficial.

Sistemul feroviar suburban din Long Island a suspendat temporar serviciile pe una dintre cele mai aglomerate linii în timpul orelor de vârf. Avertismente de furtuni severe au fost emise și pentru Interstate-95, deși meteorologii au indicat că riscul de inundații fulgerătoare a început să scadă joi seara.

În plus, vremea furtunoasă a dus la perturbări majore și în traficul aerian: cele opt aeroporturi principale din regiune au raportat anularea a peste 1.170 de zboruri și numeroase întârzieri, conform serviciului FlightAware.

Transportul feroviar a fost afectat la rândul său, Amtrak suspendând temporar serviciul între Philadelphia și Wilmington din cauza inundațiilor, cu o restabilire a serviciului după aproximativ două ore, însă cu „întârzieri reziduale.”

