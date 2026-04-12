Atac armat la New Jersey, în interiorul unui restaurant. Nu se cunoaște numărul victimelor

Un atac armat a izbucnit, sâmbătă seara, în interiorul unui restaurant Chick-fil-A din New Jersey, potrivit The New York Post. Atacul s-a soldat cu mai mulți răniți, după ce un grup de bărbați a intrat cu forța, s-a dus în spatele tejghelei de servire a mâncării și au deschis focul, potrivit rapoartelor martorilor oculari.

Atacul armat s-a desfășurat cu puțin înainte de ora 21:00 la sediul lanțului de fast-food Chick-fil-A de pe Route 22 din Union, care a fost de atunci închisă, unii angajați fiind încă înăuntru, în timp ce poliția din comitatul Union investighează locul faptei, au relatat WABC și CBS New York.

Un bărbat care a spus că prietena lui lucrează la restaurant a declarat pentru CBS că un grup de bărbați mascați a năvălit înăuntru și a tras mai multe focuri de armă după ce au forțat infiltrarea în spatele tejghelei.

Un membru al familiei unui angajat a declarat că a izbucnit o altercație, soldată cu rănirea mai multor angajați în urma focurilor de armă.

„Am auzit împușcăturile”, a declarat un șofer Lyft pentru WABC.

„Când am terminat cursa, m-am dus la Chick-fil-A să cumpăr doi burgeri — am văzut poliția, am auzit împușcăturile foarte aproape.”

Tatăl unui angajat a numit scena „zonă de război”.

Nu este clar deocamdată câte persoane au fost rănite în atacul din New Jersey sau dacă există și morți.

O prezență numeroasă a poliției este în continuare la fața locului, polițiștii controlând parcarea și izolând zona.

Autoritățile nu au furnizat detalii despre împușcături.

Se pare că ancheta se ocupă de Procuratura din comitatul Union.

Biroul procurorului și compania Chick-fil-A nu au răspuns imediat solicitării de comentarii, precizează The New York Post.

Ancheta este în desfășurare.