Atac armat la New Jersey, în interiorul unui restaurant. Nu se cunoaște numărul victimelor

atac New Jersey / sursa foto: captura video https://abc7ny.com/
Un atac armat a izbucnit, sâmbătă seara, în interiorul unui restaurant Chick-fil-A din New Jersey, potrivit The New York Post. Atacul s-a soldat cu mai mulți răniți, după ce un grup de bărbați a intrat cu forța, s-a dus în spatele tejghelei de servire a mâncării și au deschis focul, potrivit rapoartelor martorilor oculari.

Atac armat la un restaurant din New Jersey

Atacul armat s-a desfășurat cu puțin înainte de ora 21:00 la sediul lanțului de fast-food Chick-fil-A de pe Route 22 din Union, care a fost de atunci închisă, unii angajați fiind încă înăuntru, în timp ce poliția din comitatul Union investighează locul faptei, au relatat WABC și CBS New York.

Un bărbat care a spus că prietena lui lucrează la restaurant a declarat pentru CBS că un grup de bărbați mascați a năvălit înăuntru și a tras mai multe focuri de armă după ce au forțat infiltrarea în spatele tejghelei.

Restaurantul arăta ca o „zonă de război”

Un membru al familiei unui angajat a declarat că a izbucnit o altercație, soldată cu rănirea mai multor angajați în urma focurilor de armă.

Dan Andronic dezvăluie pe TikTok cine a fabricat pozele false cu Coldea și Nicușor Dan prezentate de Lasconi
Incendiu în noaptea de Înviere la Mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea
„Am auzit împușcăturile”, a declarat un șofer Lyft pentru WABC.

„Când am terminat cursa, m-am dus la Chick-fil-A să cumpăr doi burgeri — am văzut poliția, am auzit împușcăturile foarte aproape.”

Tatăl unui angajat a numit scena „zonă de război”.

atac new jersey 2

Nu se știe câte victime sunt la New Jersey

Nu este clar deocamdată câte persoane au fost rănite în atacul din New Jersey sau dacă există și morți.

O prezență numeroasă a poliției este în continuare la fața locului, polițiștii controlând parcarea și izolând zona.

Autoritățile nu au furnizat detalii despre împușcături.

Se pare că ancheta se ocupă de Procuratura din comitatul Union.

Biroul procurorului și compania Chick-fil-A nu au răspuns imediat solicitării de comentarii, precizează The New York Post.

Ancheta este în desfășurare.

 

09:32 - Dan Andronic dezvăluie pe TikTok cine a fabricat pozele false cu Coldea și Nicușor Dan prezentate de Lasconi
09:26 - Atac armat la New Jersey, în interiorul unui restaurant. Nu se cunoaște numărul victimelor
09:16 - Cum au reușit proprietarii de pisici din Japonia să-și hrănească felinele mofturoase. Metoda a devenit un trend
09:11 - Cel mai mare ou de Paște din lume are 56 kg și 75 cm înălțime
09:03 - Formațiune spectaculoasă care seamănă cu o alee pavată, descoperită pe fundul Oceanului Pacific
08:53 - Alegerile din Ungaria, urmărite de Moscova. Viktor Orban riscă să piardă puterea, iar influența Rusiei ar putea fi af...

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu
