Sport

Stan Wawrinka, pe tabloul principal de la Australian Open. Jucătorul de tenis a primit un wildcard

Comentează știrea
Stan Wawrinka, pe tabloul principal de la Australian Open. Jucătorul de tenis a primit un wildcardWawrinka. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Stan Wawrinka va juca pe tabloul principal de simplu masculin la Australian Open 2026, după ce organizatorii acestei competiții i-au acordat un wildcard, o invitație simbolică pentru jucătorul de tenis aflat în ultimul sezon al carierei, potrivit AFP.

Wawrinka revine la Melbourne

Campion în 2014, Wawrinka a cucerit primul dintre cele trei titluri de Grand Slam ale carierei în același an, urcând până pe locul 3 mondial.

De-a lungul timpului, elvețianul a mai ajuns în semifinalele Australian Open în 2015 și 2017, iar în 2020 s-a oprit în sferturi. Legătura sa cu Melbourne Park rămâne una specială, atât prin performanțe, cât și prin relația cu publicul.

Australian Open

Australian Open. Sursa foto: Facebook/AUstralian Open

Jucătorul de tenis își va încheia cariera

La 40 de ani, celebru pentru reverul său cu o mână, Wawrinka continuă să fie competitiv. Debutul de sezon a confirmat acest lucru, el contribuind la calificarea Elveției în semifinalele United Cup de la Sydney, cu victorii notabile, inclusiv în fața francezului Arthur Rinderknech (locul 29 ATP), și forțând un tie-break decisiv în fața lui Flavio Cobolli (locul 22 ATP).

Ger extrem în mai multe zone din România. Urmează 20 de zile cu ninsoare și temperaturi de până la minus 23 de grade
Ger extrem în mai multe zone din România. Urmează 20 de zile cu ninsoare și temperaturi de până la minus 23 de grade
Cine este Reza Pahlavi, moștenitor al tronului Iranului și vocea opoziției din exil
Cine este Reza Pahlavi, moștenitor al tronului Iranului și vocea opoziției din exil

Australian Open 2026 va avea o semnificație aparte pentru „Stan The Man”, acesta urmând să își încheie cariera profesionistă în acest an.

„Câștigarea Australian Open în 2014, primul meu titlu de Grand Slam, este unul dintre cele mai importante momente ale carierei mele, așa că sunt extrem de recunoscător pentru acest wildcard”, a spus el, conform comunicatului transmis de organizatori.

Wawrinka, recunoscător pentru invitația primită

Jucătorul de tenis a mărturisit că Melbourne rămâne unul dintre locurile care i-au oferit cele mai frumoase amintiri din carieră și că păstrează o legătură specială cu orașul și cu fanii.

„Unele dintre cele mai frumoase amintiri ale mele din tenis sunt legate de Melbourne. Simt o conexiune specială cu orașul și cu fanii. Faptul că pot juca la Australian Open la începutul ultimului meu sezon înseamnă enorm pentru mine. Mulțumesc Tennis Australia și abia aștept să revin pe teren la Melbourne Park”, a completat elvețianul.

Alături de Stan Wawrinka, organizatorii Australian Open 2026 au mai acordat wildcard-uri și altor jucători. Printre aceștia se numără australienii Jordan Thompson și Chris O’Connell, ambii având ocazia de a evolua direct pe tabloul principal, fără a trece prin calificări.

Australian Open 2026, primul Grand Slam al anului, va începe duminică, 18 ianuarie, la Melbourne Park. Competiția promite meciuri spectaculoase, cu participarea marilor campioni ai circuitului, dar și cu reveniri emoționante, precum cea a lui Wawrinka, care marchează sfârșitul unei cariere impresionante.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:41 - Șofer beat și cu permisul suspendat, urmărit în trafic după ce nu a oprit la semnalul polițiștilor
14:35 - Momente grele pentru Olympique Marseille. Roberto De Zerbi, în lacrimi după meciul cu PSG
14:22 - Ger extrem în mai multe zone din România. Urmează 20 de zile cu ninsoare și temperaturi de până la minus 23 de grade
14:17 - Proiecte de miliarde în așteptare. Trump respinge două inițiative aprobate unanim
14:11 - Victor Ciutacu îl acuză pe Nicușor Dan că repetă „greșeala Băsescu”: Personalizează disputa și o reduce la un meci
14:05 - Alertă falsă la Botoșani. Un bărbat a apelat repetat 112 și a spus că va incendia blocul

HAI România!

Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89

Proiecte speciale