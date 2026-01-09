Stan Wawrinka, pe tabloul principal de la Australian Open. Jucătorul de tenis a primit un wildcard

Stan Wawrinka va juca pe tabloul principal de simplu masculin la Australian Open 2026, după ce organizatorii acestei competiții i-au acordat un wildcard, o invitație simbolică pentru jucătorul de tenis aflat în ultimul sezon al carierei, potrivit AFP.

Campion în 2014, Wawrinka a cucerit primul dintre cele trei titluri de Grand Slam ale carierei în același an, urcând până pe locul 3 mondial.

De-a lungul timpului, elvețianul a mai ajuns în semifinalele Australian Open în 2015 și 2017, iar în 2020 s-a oprit în sferturi. Legătura sa cu Melbourne Park rămâne una specială, atât prin performanțe, cât și prin relația cu publicul.

La 40 de ani, celebru pentru reverul său cu o mână, Wawrinka continuă să fie competitiv. Debutul de sezon a confirmat acest lucru, el contribuind la calificarea Elveției în semifinalele United Cup de la Sydney, cu victorii notabile, inclusiv în fața francezului Arthur Rinderknech (locul 29 ATP), și forțând un tie-break decisiv în fața lui Flavio Cobolli (locul 22 ATP).

Australian Open 2026 va avea o semnificație aparte pentru „Stan The Man”, acesta urmând să își încheie cariera profesionistă în acest an.

„Câștigarea Australian Open în 2014, primul meu titlu de Grand Slam, este unul dintre cele mai importante momente ale carierei mele, așa că sunt extrem de recunoscător pentru acest wildcard”, a spus el, conform comunicatului transmis de organizatori.

Jucătorul de tenis a mărturisit că Melbourne rămâne unul dintre locurile care i-au oferit cele mai frumoase amintiri din carieră și că păstrează o legătură specială cu orașul și cu fanii.

„Unele dintre cele mai frumoase amintiri ale mele din tenis sunt legate de Melbourne. Simt o conexiune specială cu orașul și cu fanii. Faptul că pot juca la Australian Open la începutul ultimului meu sezon înseamnă enorm pentru mine. Mulțumesc Tennis Australia și abia aștept să revin pe teren la Melbourne Park”, a completat elvețianul.

Alături de Stan Wawrinka, organizatorii Australian Open 2026 au mai acordat wildcard-uri și altor jucători. Printre aceștia se numără australienii Jordan Thompson și Chris O’Connell, ambii având ocazia de a evolua direct pe tabloul principal, fără a trece prin calificări.

Australian Open 2026, primul Grand Slam al anului, va începe duminică, 18 ianuarie, la Melbourne Park. Competiția promite meciuri spectaculoase, cu participarea marilor campioni ai circuitului, dar și cu reveniri emoționante, precum cea a lui Wawrinka, care marchează sfârșitul unei cariere impresionante.