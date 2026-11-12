Celebrul pachebot american SS United States, considerat mult timp cel mai rapid transatlantic construit vreodată, a fost scufundat intenționat pe 11 noiembrie 2026, în largul Floridei, pentru a deveni cel mai mare recif artificial din lume, potrivit Associated Press. Nava, care a traversat Oceanul Atlantic timp de 17 ani și a stabilit un record de viteză în 1952, va oferi un nou habitat pentru viețuitoarele marine și va deveni o destinație pentru scafandri și pescari.

Operațiunea s-a desfășurat în Golful Mexic, la aproximativ 40 de kilometri sud-vest de Destin, în apropierea coastei de nord-vest a Floridei. Proiectul, coordonat de autoritățile din comitatul Okaloosa, a costat aproximativ 13,5 milioane de dolari. Scufundarea a fost realizată controlat, fără explozibili, după mai multe luni de lucrări pentru îndepărtarea materialelor care ar fi putut afecta mediul marin.

SS United States a fost pregătit timp de mai multe luni pentru transformarea într-un recif artificial. Înainte de operațiune, echipele au îndepărtat peste 400 de hublouri, instalațiile și materialele care puteau reprezenta un pericol pentru ecosistemul marin, precum și reziduurile de combustibil.

Au fost realizate deschideri în corpul navei și în punți, astfel încât apa să poată pătrunde controlat în interior, iar epava să se așeze în poziție stabilă pe fundul mării.

Scufundarea s-a făcut prin inundarea compartimentelor navei, după deschiderea supapelor sistemului de admisie a apei. Nu au fost folosiți explozibili. Procedura a fost concepută pentru a permite coborârea controlată a vasului și pentru a reduce riscurile asupra mediului.

Potrivit informațiilor publicate de Associated Press, nava a ajuns la o adâncime de aproximativ 55 de metri. Puntea superioară se află la circa 18 metri sub suprafața apei, ceea ce permite accesul scafandrilor cu diferite niveluri de experiență, în funcție de pregătirea și certificarea acestora.

Lansat la apă în 1952, SS United States a fost proiectat pentru a deveni un simbol al ingineriei navale americane. La prima traversare a Atlanticului, vasul a stabilit un record de viteză pentru navele de pasageri, care a rămas neegalat.

Pachebotul avea aproximativ 300 de metri lungime și putea transporta un număr mare de pasageri. În cei 17 ani de activitate, a efectuat peste 800 de traversări ale Atlanticului și a transportat numeroase personalități, inclusiv membri ai familiilor regale, actori și lideri politici.

Schimbarea transportului transatlantic, odată cu dezvoltarea aviației comerciale, a făcut ca navele de acest tip să devină tot mai puțin rentabile. SS United States a fost retras din serviciu în 1969.

După încheierea activității, vasul a rămas ancorat timp de decenii în Philadelphia. Au existat mai multe proiecte pentru transformarea sa într-un muzeu sau într-un spațiu comercial, însă niciunul nu a fost dus la bun sfârșit. În 2024, comitatul Okaloosa din Florida a achiziționat nava, cu intenția de a o transforma într-un recif artificial.

Transformarea pachebotului într-un recif artificial urmărește să creeze un spațiu în care organismele marine să se poată dezvolta. Structura metalică a navei poate deveni un suport pentru colonizarea cu organisme marine, iar compartimentele și suprafețele sale pot oferi adăpost diferitelor specii de pești.

Proiectul are și o componentă științifică. Cercetătorii de la Woods Hole Oceanographic Institution vor studia modul în care organismele marine colonizează structura navei și felul în care se formează un ecosistem în jurul acesteia.

Observațiile vor permite specialiștilor să urmărească evoluția comunităților biologice încă din primele etape ale colonizării. Este o oportunitate de cercetare deosebită, deoarece oferă posibilitatea monitorizării unui recif artificial de mari dimensiuni chiar de la începutul formării sale.

Autoritățile locale estimează că noul recif va atrage turiști, pescari și pasionați de scufundări. În plus, proiectul face parte dintr-un program mai amplu de dezvoltare a turismului marin în zona Destin-Fort Walton Beach.

Deși nava a fost scufundată, unele dintre componentele sale istorice vor fi păstrate. Cele două coșuri de fum emblematice au fost îndepărtate înaintea operațiunii și sunt destinate unui viitor muzeu dedicat istoriei pachebotului.

Inițiativa este coordonată de SS United States Conservancy, organizație care a încercat timp de mai mulți ani să găsească o soluție pentru salvarea și conservarea navei.

Astfel, povestea vasului va continua atât pe fundul Golfului Mexic, unde va deveni habitat marin, cât și într-un spațiu expozițional destinat celor interesați de istoria navigației americane.

Scufundarea SS United States marchează sfârșitul activității unui simbol al transportului maritim american. Nava care a stabilit recorduri de viteză pe Atlantic începe acum o nouă etapă, ca recif artificial și obiect de cercetare marină.