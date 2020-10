„Ca și la alegerile europarlamerntare unde discutăm de o dimensiune externă, de politică externă a României, de reprezentare, campanie pe care noi am monitorizat-o destul de atent din mai multe puncte de vedere, unul dintre ele fiind acesta. La fel vom face deja cu un timp înainte, nu vom aștepta efectiv campania, vom începe să ne uităm înspre rețelele sociale, înspre anumite mesaje care sunt date în diverse direcții care nu au proiecții în realitatea românească. În afară de asta o să ne uităm la cei care postează, dacă sunt persoane sau sunt avataruri care încearcă sa ducă opiniile într-o parte sau alta.

O să ne uităm și din punct de vedere cibernetic, ca atare, la atacuri care ar putea viza Autoritatea Electiorală Permanentă, Biroul Electoral Central, Guvernul României, partidele. Deci vom încerca să acoperim toată această chestiune, nu este prima data când facem treaba asta. Și aici la fel, cum am spus și mai devreme anul trecut am tipărit un bulletin în catre am abordat exact acest subiect și am arătat unde ar putea fi punctele vulnerabile. La alegerile parlamentare vom avea vot în străinătate, iar datele de acolo vor trebui transmise în mod sigur în România pentru a nu fi alterate, acolo sunt niște puncte de inflexiune. Pregătiți sută la sută nu vom fi niciodată, dar avem mai multă experiență ca anul trecut și promitem să rămânem foarte atenți pe parcursul acestui proces electoral”, a declarat acesta.

De asemenea, expertul a fost întrebat ce se întâmplă dacă vor fi depistate încercări de influențare a alegerilor parlamentare.

”Dacă sunt de natură penală atunci vom sesiza parchetul competent și în speță DIICOT. Adică noi suntem doar o agenție de intelligence, culegem niste informații, nu suntem un organ de aplicare a legii și rămânem strict în cadrul legal în care trebuie să ne desfășurăm activitatea. Dacă vom depista acțiuni care au conotații penale, vom sesiza organele de urmărire penală, în speță DIICOT.

Dacă nu au conotații penale și influențează sau publică date care nu ar trebui publicate, atunci vom sesiza direct instituțiile publice sau private ale statului roman afectate și le vom propune un plan de ieșire din acea situație, de remediere și de revenire la normalitate, împreună cu alte institușii ale statului care au de asemenea, responsabilități în domeniul securității cibernetice, cum ar fi CERTRO, care este partenerul nostrum cel mai important din zona civilă”, a explicat expertul.