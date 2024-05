International Split, Croația, o destinație de vis. De ce se plâng turiștii care ajung acolo







Croația este o destinație care are multe avantaje. Peisajele, plajele, dar și diferitele sporturi pe apă care se pot practica acolo, sunt unele dintre aceste avantaje. Așa că locul de cazare este foarte important. În topul preferințelor turiștilor care au vizitat Split se numără și Radisson Blu Hotel Resort. Este un hotel de 5 stele, dar care nu este pe placul tuturor.

”Pentru un hotel scump de 5*, care costă £1500 pentru 4 nopți, am fost dezamăgiți. Hotelul este frumos, dar îngrijirea clienților și raportul calitate-preț sunt dezamăgitoare. Am plătit în plus 5 de euro la fiecare masă, pentru că doar în prima seara a fost 35 de euro, apoi s-a schimbat și a devenit 40 de euro.

Destinație mai scumpă decât pare

Ceaiurile și cafeaua în cameră nu sunt completate, nu oferă lapte deloc așa că a trebuit să continuăm să cerem în restaurant o ceașcă de lapte și să furăm zahăr, ridicol! Este păcat că am fi putut să ne distrăm minunat!”, a povestit un turist. Următorul hotel este Cornaro Hotel, din Split, care are 4 stele. Doar că și aici sunt probleme. ”Acest hotel a fost un final dezamăgitor al unei călătorii altfel magice.

Apa caldă nu a funcționat. A fost nevoie de 1,5 ore pentru a „repara” dușul, doar că a funcționat pe moment. Noaptea când am acasă și dimineața nu am putut face duș. În timp ce ni s-au oferit scuze la check-out, personalul a avut curaj să ne ceară să plătim o mică taxă de bar din noaptea precedentă.

Trebuie să-și ia 2 stele de pe ratingul de 4 stele până când rezolvă problema. Nu as recomanda acest hotel”, a specificat un turist. Hotel Luxe este o altă locație bine cotată.

”Am căzut între cele două paturi”

Există însă și turiști nemulțumiți. ”Am fost surprins când micul dejun a fost mediu, dar desertul a fost foarte învechit. S-a întâmplat să fie o fereastră în baie, așa că nu am avut intimitate, erau perdele, dar erau prea mici.

A trebuit să pun personalul să vină să-mi ia perdele noi. De asemenea, patul era cu două paturi, așa că m-am rostogolit accidental pe despărțire și am căzut între cele două paturi”, a povestit un alt turist.