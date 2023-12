Guvernul indian, spionaj la jurnaliști, cu softul Pegasus

Conform informațiilor prezentate în raport, guvernul indian a efectuat numeroase activități de spionaj îndreptate împotriva unui grup de jurnaliști, aceștia fiind acum expuși la amenințări și represalii.

Guvernul din India, acuzat de acțiuni de spionaj împotriva jurnaliștilor

„Din ce în ce mai mult, jurnaliştii din India se confruntă cu ameninţarea supravegherii ilegale pentru simplul fapt că îşi fac meseria, precum şi cu alte instrumente de represiune, cum ar fi închisoarea în temeiul unor legi draconice, campanii de defăimare, hărţuire şi intimidare”, a declarat Donncha O Cearbhaill, şeful Laboratorului de Securitate al Amnesty.

În investigația comună se menționează cazurile de spionaj ale jurnaliștilor Siddharth Varadarajan (The Wire) și Anand Mangnale (The Organized Crime and Corruption Reporting Project). Analiza telefoanelor iPhone au relevat indicii ale prezenței programului Pegasus.

În cazul lui Siddharth Varadarajan, atacul a avut loc în octombrie 2023. S-a constatat că el a fost deja ținta unui software de supraveghere încă din 2018, conform informațiilor furnizate de către organizația neguvernamentală (ONG).

Softul Pegasus, folosit și pentru a spiona politicienii

Nu a existat nicio reacție imediată din partea guvernului indian. Însă, New Delhi a respins acuzațiile formulate în 2021 cu privire la utilizarea programului Pegasus pentru monitorizarea adversarilor politici, a activiștilor și a jurnaliștilor.

În 2021, 17 organizații media internaționale au dezvăluit că software-ul Pegasus, dezvoltat de compania israeliană NSO, a fost utilizat pentru a spiona telefoanele a sute de politicieni, jurnaliști, activiști pentru drepturile omului și oameni de afaceri din întreaga lume.

Programul de spionaj, dezvoltat de firma de supraveghere israeliană NSO Group

În ultima lună, mass-media indiană a raportat că agențiile de securitate cibernetică ale țării desfășoară o investigație privind acuzațiile de interceptare a telefoanelor politicienilor din opoziție. Aceștia au primit un mesaj de avertizare de la Apple cu privire la „atacatori sponsorizați de stat”.

Ashwini Vaishnaw, ministrul pentru Electronică și Tehnologia Informației, a declarat în acel moment că guvernul a manifestat „îngrijorare” cu privire la aceste plângeri.

„Pegasus, un tip de program de spionaj extrem de invaziv dezvoltat de firma de supraveghere israeliană NSO Group, survine în contextul unei represiuni fără precedent a autorităților indiene asupra libertății de exprimare pașnică și adunare, ceea ce a avut un impact descurajator asupra organizațiilor societății civile, jurnaliștilor și activiștilor”, scrie securitylab.amnesty.org.