Speranța de viață a crescut în România. Ultimul recensământ a arătat că peste 7.000 de persoane au împlinit 100 de ani

Speranța de viață a crescut în România, fapt dovedit de datele ultimului recensământ. Cei mai mulți bătrâni se află în Moldova și în județele din sud-estul țării. Datele recensământului au arătat că România a depășit ca număr de populație cu vârsta de peste 100 de ani mai multe țări din Europa, precum Portugalia, Polonia sau Turcia.

Natalia Colocolnicov, în vârstă de 95 de ani, locuiește în județul Brașov și chiar dacă are o vârstă înaintată, ea poate să citească fără să aibă nevoie de ochelari. Programul ei zilnic este suprinzător. Bătrână a dezvăluit că ia micul dejun în fiecare dimineață, iar ulterior face mișcare, scrie și citește. Natalia a mărturisit că acestea sunt activitățile care o ajută să își păstreze energia și mintea limpede. Femeia gătește o dată pe săptămână și folosește, de cele mai multe ori, legume.

„Îmi fac program în fiecare dimineaţă ce să fac, unde mă duc şi cum să-mi rezolv toate lucrurile. Caut să nu mă enervez, mă duc la plimbare aproape în fiecare zi să îmi fac mișcarea. Am făcut Carpaţii României cu piciorul, am umblat și mi-a plăcut atât de mult natura, că mă duc și îmbrățișez copacii.”. Natalia Colocolnicov a lucrat la CFR de-a lungul vieții. Ea ține un jurnal zilnic, unde scrie ceea ce face. În plus, ea își organizează destul de des albumele cu miile de fotografii făcute de-a lungul vieții.

Aproape 900.000 de români au trecut de vârsta de 80 de ani

Ultimul recensământ a arătat că în România există aproape 900.000 de oameni care au trecut de vârsta de 80 de ani, iar aproape jumătate dintre aceștia au împlinit 85 de ani. În plus, peste 7.000 de români au depășit 100 de ani. Profesorul Constantin Bălăceanu Stolnici va împlini și el peste o lună vârsta de 100 de ani. El se descurcă foarte bine cu tehnologia și discută inclusiv cu Siri, asistentul virtual Apple.

Profesorul a predat trei cursuri la Universitatea Ecologică, căreia i-a pus bazele. El a decis să se retragă din activitate pentru că are probleme cu vederea și nu mai putea să corecteze lucrările studenților. Constantin Bălăceanu Stolnici a mai adăugat că pentru el este foarte importantă gândirea pozitivă, dar și să își antreneze creierul în fiecare zi prin diferite activități.

„Să mănânci de toate, câte puţin din toate, să nu faci abuzuri alimentare, să nu fumezi. Eu nu am făcut abuzuri de când eram copil, dacă am pierdut în 100 de ani, 10 nopţi. Dimineaţa îmi fac toatela, iau micul dejun, dacă vine o vizită, vine o vizită, dacă nu și e frumos afară pornesc la drum, fac o plimbare pe Calea Victoriei sau la Șoseaua Kiseleff, mă opresc la o cafenea, beau o cafea, vin acasă şi iau dejunul. După dejun fac o siestă de o oră jumate, și după siestă vin la calculator și lucrez, o oră două, mai ascult un concert, mai primesc o vizită şi seara la ora 21:00, după ce am luat masa mă culc.”, a spus profesorul, potrivit StirileProTV.ro.