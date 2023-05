Românii sunt spionați prin Bluetooth. Ce planuri au Google și Apple pentru a opri această ilegalitate

În prezent, utilizatorul unui telefon mobil inteligent este spionat non stop prin programe preinstalate, astfel încât comportamentul lui cu privire la cumpărături, sau la obiceiurile sociale pot fi cunoscute.

Nu de puține ori, un utilizator de telefon mobil inteligent a căutat un anumit produs pe internet, după care a fost bombardat cu reclame la produse similare.

Acum, Google și Apple au anunțat că lucrează împreună pentru a limita urmărirea persoanelor prin intermediul dispozitivelor cu Bluetooth, cum ar fi AirTag-urile utilizate pentru găsirea obiectelor pierdute.

Dispozitivele de urmărire a locației ajută utilizatorii să găsească obiecte personale, cum ar fi cheile, bagajele și multe altele, prin intermediul prin intermediul unor programe presetate în telefoane inteligentele.

Cu toate acestea, ele pot fi, de asemenea, utilizate în mod abuziv pentru urmărirea nedorită a persoanelor.

Planul Google și Apple

Apple și Google au prezentat împreună o propunere de specificație industrială pentru a contribui la combaterea utilizării abuzive a dispozitivelor de localizare prin Bluetooth în scopul urmăririi nedorite.

Această specificație, prima de acest fel, va permite ca dispozitivele de localizare Bluetooth să fie compatibile cu detectarea și alertele de urmărire neautorizată pe platformele iOS și Android.

Alte nume mari din industrie precum Samsung, Tile, Chipolo, Chipolo, eufy Security și Pebblebee și-au exprimat sprijinul pentru proiectul de specificație, care oferă cele mai bune practici și instrucțiuni pentru producători, în cazul în care aceștia aleg să integreze aceste capacități în produsele lor.

”Apple a lansat AirTag pentru a le oferi utilizatorilor liniștea de a ști unde își pot găsi cele mai importante obiecte. Am construit AirTag și rețeaua Find My cu un set de caracteristici proactive pentru a descuraja urmărirea nedorită – o premieră în industrie – și continuăm să aducem îmbunătățiri pentru a ne asigura că tehnologia este utilizată conform destinației. Această nouă specificație a industriei se bazează pe protecțiile AirTag și, prin colaborarea cu Google, are ca rezultat un pas înainte esențial pentru a ajuta la combaterea urmăririi nedorite pe iOS și Android”, a declarat Ron Huang, vicepreședinte Apple.

Oamenii pot fi spionați și de pe sistemele Android

Oficialii din industria telefoanelor mobile inteligente, care folosesc platforme Android, spun că prin tehnologia Bluetooth, utilizatorii pot fi spionați neautorizat.

”Dispozitivele de urmărire prin Bluetooth au creat beneficii extraordinare pentru utilizatori, dar ele aduc și potențialul urmăririi nedorite, a căror rezolvare necesită o acțiune la nivelul întregii industrii. Android are un angajament de nezdruncinat în ceea ce privește protecția utilizatorilor și va continua să dezvolte măsuri de protecție puternice și să colaboreze cu industria pentru a contribui la combaterea utilizării abuzive a dispozitivelor de urmărire Bluetooth”, a spus și Dave Burke, citat de Apple.