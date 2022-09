Prețurile energiei vor crește de cinci-șase ori față de 2020. Estimările specialiștilor

Prețurile energiei, petrol, energie electrică, cărbune și gaze naturale, au crescut vertiginos încă din anul 2021. Majorarea a fost justificată de cererea mare de după lockdown-ul din pandemie. Astfel, specialiștii se așteaptă ca prețurile să ajungă la finalul anului 2022 de cinci sau șase ori mai mari decât erau în urmă cu doi ani, potrivit unei analize realizate de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. În contextul scumpirii accelerate a prețurilor energiei, este indicat ca România să investească mai mult în energia nucleară. Este o idee de luat în calcul pentru că prețurile uraniului au crescut mult mai puțin pe burse. Așadar, în anul 2021 prețurile diferitelor forme de energie au crescut, față de anul 2020, cu 55% în cazul petrolului, cu 318% în cazul cărbunelui, cu 300% în cazul energiei electrice și cu 95% în cazul gazelor naturale. În același timp, prețul uraniului, folosit la producția energiei nucleare a crescut cu cu 52%.

Războiul din Ucraina a adus alte noi scumpiri

„Declanșarea conflictului din Ucraina, chiar în lipsa unor opriri totale ale fluxurilor de aprovizionare cu energie, în lipsa unor crize efective de energie, în lipsa unor creșteri extraordinare a cererii de energie, în lipsa unor temperaturi extreme etc., a adus un alt fenomen: o explozie mare a prețului tranzacționat pe burse, pe parcursul primelor 8 luni din anul 2022”. notează Chisăliță. În plus, el a amai adăugat că datele Trading Economics au indicat o scumpire cu 17% la uraniu, cu 48% la petrol, cu 147% la cărbune și cu 232% la gazele naturale.

Specialistul în energie a mai subliniat că previziunile sunt sumbre pentru finalul de an deoarece sunt indicate scumpiri, față de începutul anului, de aproximativ 20% în cazul prețului la uraniu, cu aproximativ 55% pentru petrol, cu 185% la cărbune și circa 400% la gazele naturale. „Prețurile tranzacționate pe burse se așteaptă să fie la finele acestui an față de acum 2 ani: de 6 ori mai mare la cărbune, de 5 ori mai mare la gaze, de 2 ori mai mare la petrol și de 0,7 ori mai mare la uraniu”, a mai adăugat Chisăliță.

Provocarea legată de modalitatea viitoare de încălzire

Pentru al doilea an consecutiv, cele mai mici scumpiri s-au înregistrat la uraniu. În acest context, specialistul spune că cea mai mare provocare o reprezintă găsirea unor soluții privind modalitatea viitoare de încălzire.

Conform raportului cu privire la costurile energiei electrice emis de Agenția Internațională pentru Energie (IAE) în colaborare cu Agenția pentru Energie Nucleară (OECD-NEA) în 2020, retehnologizarea centralelor nucleare aduce cel mai scăzut cost al electricității dintre toate sursele de energie. La polul opus, în contextul creșteriilor de preț la cărbune și gaz, prețurile Gigacaloriei pentru energia termică distribuită în sistem centralizat ajunge la 270 dolari/Gcal în cazul gazelor și la 310 dolari/Gcal în cazul cărbunelui, potrivit Adevărul.