Social Specialiștii au cinci sfaturi utile pentru a avea o viață mai fericită. Trucuri la îndemâna oricui







Ce înseamnă fericirea este diferit pentru fiecare individ. Și se poate schimba de-a lungul vieții. Bucurie, dragoste, scop, bani, sănătate, libertate, recunoștință, prietenie, dragoste, muncă satisfăcătoare? Toate cele de mai sus? Cu totul altceva? Mulți au sugerat chiar că, deși credem că știm ce ne va face fericiți, de multe ori ne înșelăm.

Este posibil ca un om să fi descifrat codul pentru o viață fericită și mai sănătoasă. Și are date care îl susțin.

Un studiu despre fericire

Dr. Robert Waldinger este directorul Harvard Study of Adult Development. Probabil cel mai longeviv studiu privind fericirea umană, care a început în 1938. (Studiul inițial a urmărit două grupuri de bărbați, studenți la Harvard College și adolescenți din centrul orașului Boston. Acesta a fost extins în ultimele decenii pentru a include femei și persoane din medii mai diverse).

O mulțime de componente sunt în joc în căutarea unei vieți mai fericite. Dar cheia se reduce la un factor principal: relațiile de calitate.

„Ceea ce am descoperit a fost că important este să rămânem conectați în mod activ cu cel puțin câțiva oameni. Pentru că toți avem nevoie de un sentiment de conectare cu cineva pe măsură ce trecem prin viață", a declarat Waldinger corespondentului medical șef al CNN, Dr. Sanjay Gupta, recent în podcastul său Chasing Life.

„Iar oamenii care erau conectați cu alți oameni au trăit mai mult. Și au rămas mai sănătoși fizic decât oamenii care erau mai izolați", a spus el. „Aceasta a fost surpriza studiului nostru. Nu că oamenii au fost mai fericiți, ci că au trăit mai mult".

Waldinger, care împărtășește multe dintre lecțiile studiului în cartea pe care a coautorat-o, "The Good Life: Lessons From the World's Longest Scientific Study of Happiness", este psihiatru, profesor de psihiatrie la Harvard Medical School și preot Zen.

De ce ar ajuta relațiile de calitate oamenii să trăiască mai fericiți și mai mult?

„Cele mai bune date pe care le avem și pe care le au și alte studii se referă la stres și la reducerea stresului", a declarat Waldinger. „Dacă mi se întâmplă ceva supărător astăzi, îmi pot simți corpul trecând la modul "luptă sau fugi". ... Asta nu este o problemă, este normal, răspunsul "luptă sau fugi". Dar ceea ce ar trebui să facem este să revenim la echilibru atunci când stresul este eliminat. Și dacă mă pot duce acasă și să mă plâng soției sau să sun un prieten, pot simți cum corpul meu se calmează."

El a spus că cercetările neuroștiințifice sugerează că persoanele care sunt izolate sau se simt singure rămân într-un mod de luptă sau de fugit. Ceea ce înseamnă că au niveluri mai ridicate de hormoni de stres circulanți. „Ei au sisteme imunitare care nu funcționează la fel de bine. Astfel încât se infectează mai ușor", a spus el. „Iar această inflamație cronică distruge sistemele organismului".

Ce fac oamenii izolați?

În plus, oamenii izolați nu au pe nimeni care să aibă grijă de ei, a spus Waldinger. Care să se asigure că mănâncă bine, vizitează medicul și se angajează în alte comportamente care duc la o sănătate mai bună.

Aceasta nu înseamnă că introvertiții sau persoanele fără parteneri sunt condamnați la vieți scurte și mizerabile. A avea unul sau doi prieteni buni, cineva pe care te poți baza, este suficient, a adăugat el.

Ce puteți face pentru a vă trăi cea mai fericită viață? Waldinger are aceste cinci sfaturi.

Nu neglijați elementele de bază

Optimizează-ți sănătatea fizică. „Pe de o parte sună evident. Dar am constatat că persoanele din studiul nostru care au avut grijă de sănătatea lor au trăit mai mult și au avut mai mulți ani în care au fost lipsiți de boli pe măsură ce îmbătrâneau", a spus Waldinger.

„Aceasta înseamnă, exerciții fizice regulate. Înseamnă să mănânce bine. Înseamnă să nu devii obez. Să nu abuzeze de alcool sau droguri. Înseamnă să dormiți suficient de mult", a spus el. „Aceste lucruri contează foarte mult".

Viața socială

Investește în relațiile tale personale.

„Ai grijă de condiția ta socială, dacă vrei", a spus Waldinger. „Dacă simțiți că aveți nevoie de mai multă conectare cu oamenii, lucrați activ în acest sens”. Îmbunătățirea condiției tale sociale se poate face în două moduri diferite. Primul este cantitativ.

„Dacă simțiți că nu aveți suficienți oameni în viața voastră cu care să fiți conectat", a spus Waldinger, „puteți lua măsuri active pentru a stabili mai multe relații. Pentru a aduce mai mulți oameni în viața voastră."

Implicați-vă în activități care vă plac alături de alții. „Ar putea fi voluntariatul pentru o activitate comunitară care vă place sau care vă interesează. ... Ar putea fi aderarea la un club. Ar putea fi implicarea într-o comunitate religioasă", a spus el. „Dacă mergeți la același grup de oameni din nou și din nou, este posibil să inițiați conversații în jurul lucrului care vă interesează pe toți și pentru care sunteți acolo."

Procedând astfel, a spus el, este o modalitate ușoară de a introduce oameni noi în viața ta.

Consolidarea relațiilor existente

A doua modalitate de a vă îmbunătăți condiția socială este calitatea.

„Ce se întâmplă dacă am destui oameni în viața mea, dar nu mă simt suficient de conectat la ei. Mi-am abandonat prieteniile", a spus Waldinger. „Ceea ce am descoperit în studiul nostru este că oamenii care iau mici măsuri, zi de zi, pentru a rămâne în contact și pentru a se conecta cu oamenii sunt cei care își mențin relațiile puternice."

Acest efort nu necesită neapărat eforturi mari. Înseamnă să întreprinzi acțiuni mici. Dar consecvente.

„Înseamnă că, în fiecare zi, în timp ce mergeți la serviciu, ați putea să sunați pe cineva, să trimiteți un mesaj sau un e-mail cuiva. Doar pentru a păstra legătura cu un prieten", a spus el. „Înseamnă să vă apropiați în mod activ pentru a merge împreună la o plimbare, la o cafea sau la o masă."

Aceste acțiuni mici, dar regulate, vor menține relațiile la care țineți mai active și mai vibrante, a spus el, "în loc să le lăsați să se ofilească din cauza neglijenței".

Cum ajută exprimarea

Un alt sfat, a spus Waldinger, este să te gândești la valorile care sunt cele mai importante pentru tine și să le exprimi.

„S-ar putea ca ceea ce prețuiți cel mai mult să fie autenticitatea. Și astfel, gândiți-vă unde vă puteți exprima și dacă există modalități prin care se poate face mai mult din asta?", a spus el. „Poate că prețuiți familia".

Pentru a vă concentra asupra exprimării de sine, el a spus să vă gândiți la valorile fundamentale fără de care nu v-ați putea imagina viața și apoi să vă gândiți unde în viața voastră le puteți exprima și cum puteți face mai mult în viața voastră. „Deoarece oamenii ale căror activități le permit să exprime ceea ce este cel mai semnificativ pentru ei", a spus el, "aceia sunt oamenii care ajung să fie cei mai fericiți și să se simtă cel mai bine în viața lor."

Acceptați și îmbrățișați schimbarea

Oamenii se schimbă tot timpul. Iar asta înseamnă că și relațiile se schimbă. Trebuie să înveți să te adaptezi acestor schimbări.

„Întrebarea este dacă putem observa cum ne schimbăm noi (și) cum se schimbă cealaltă persoană și să acceptăm această schimbare și poate chiar să sărbătorim și să sprijinim această schimbare în loc să ne opunem", a spus Waldinger. „Adesea, relațiile intră în dificultate atunci când încercăm să le înghețăm într-un fel sau să înghețăm cealaltă persoană."

O modalitate de a învăța să acceptați astfel de schimbări, în special atunci când cineva este enervant sau când aveți probleme într-o relație, a spus Waldinger, este să aduceți cât mai multă curiozitate în relație.

„În primul rând, ajută cealaltă persoană să simtă că ești interesat, că vrei cu adevărat să știi", a spus el. „De asemenea, vă permite să aflați mai multe despre motivul pentru care gândesc așa? Iar acest lucru este deosebit de important acum, când suntem atât de despărțiți unii de alții."

Și nu uitați: Nicio viață nu este fericită tot timpul. „Fericirea se schimbă de la moment la moment", a spus Waldinger. "Ne putem imagina că "trebuie doar să fac totul bine și apoi voi fi fericit tot timpul". Și asta nu este adevărat pentru nimeni”, informează cnn.com