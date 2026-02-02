Soțul Ilenei Șipoteanu a murit în brațele celei mai iubite ființe. Nu a fost artista

Ileana Șipoteanu a povestit ultimele clipe ale soțului ei, care au fost extrem de dramatice. Cântăreața a explicat că acesta a murit în brațele fiicei lui pe care o iubes nespus.

Cântăreața a povestit că soțul ei a murit în brațele fiicei lui. ”Soțul meu a închis ochii în brațele fiicei lui. Vedeți ce înseamnă legătura? Vedeți ce înseamnă relația strânsă între mamă și fiu, dar mult mai mult între tată și fiică.

El atât de mult a iubit-o și ea pe el, o relație atât de frumoasă au avut, încât produsul acesta a fost așa ca o, cum să spun, ca o liniște pentru el. Din păcate nu a fost o liniște și pentru ea. Mult timp a fost răzvrătită și răscolită”, a povestit artista.

Interpreta a mai povestit că soțul ei a murit fix de ziua ei. ”Când am împlinit 50 ani, atunci a murit. Cred că pentru o femeie e cea mai frumoasă vârstă. Mereu am avut senzația că Dumnezeu știe de ce s-a produs lucrul acesta.

Un an și jumătate am spus că nu-mi mai trebuie nimic și nimeni. Dar pentru Dumitrana care nu mai voia să plece nicăieri din cauza mea am spus că trebuie să merg mai departe”, a explicat Ileana Șipoteanu.

Chiar dacă a suferit enorm, artista a decis să urce pe scenă mai repede decât și-a imaginat. ”Din fericire m-am întors foarte repede pe scenă. Exact când am făcut pomana de 40 de zile , eu aveam deja un spectacol, la Mamaia acolo la cazinou. Am renunțat în primă fază, dar pe urmă m-au convins și colegii și prietenii că nu e cazul.

Și spectacolul respectiv s-a transformat într-un omagiu Dumitru Lupu. E foarte greu să urci pe scenă, dar nu avem ce să facem. Sunt multe tragedii care se întâmplă și în lumea artiștilor, dar dacă ai contract semnat trebuie să te prezinți”.