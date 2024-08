International Soțul Kamalei Harris, dezvăluiri din intimitate, despre viața de familie







Doug Emhoff a dorit să o prezinte țării pe soția sa „Momala”, mai bine cunoscută sub numele de Kamala Harris, vicepreședinte al SUA. Acesta a evidențiat latura umană a unei figuri publice pe care mulți americani încă o descoperă.

Cu o ușurință autoironică, Emhoff a descris-o pe soția sa ca fiind o „luptătoare” și un părinte iubitor pentru copiii săi. Acesta a dezvăluit că în fiecare an de aniversarea lor, Kamala îl pune să asculte mesajul vocal „jenant”. Este vorba de mesajul pe care i l-a lăsat când a invitat-o pentru prima dată la o întâlnire.

Viața de familie a Kamalei Harris

„Mama mea este singura care crede că soția mea, Kamala, este cea norocoasă pentru că s-a căsătorit cu mine”, a spus el râzând. Acesta a vorbit în a doua seară a Convenției Naționale Democrate. Emhoff este un avocat din Los Angeles care s-a retras din activitatea firmei sale atunci când Harris a devenit vicepreședinte. Acesta are doi copii acum adulți din prima sa căsătorie. El a spus că Harris, care nu are copii biologici, a pus mereu familia lor pe primul loc. Astfel, nu a neglijat persoanele importante din viața ei, indiferent de cât de solicitantă este slujba pe care o are.

„Cei dintre voi care fac parte din familii mixte știu că lucrurile pot fi puțin complicate. Dar de îndată ce copiii mei au început să-i spună <Momala> am știut că totul va fi în regulă,” a spus Emhoff.

La începutul acestei luni, Emhoff a recunoscut că motivul pentru care prima sa căsnicie s-a terminat a ținut de infidelitatea sa. Dar fosta sa soție, Kerstin, l-a apărat spunând că este un „tată minunat” și un „prieten grozav”. „Sunt foarte mândră de familia mixtă și caldă pe care Doug, Kamala și cu mine am construit-o împreună” a spus Kerstin.

Un părinte dedicat

Fiica lor, Ella, avea 15 ani când tatăl ei s-a căsătorit cu Harris. Aceasta se înțelege foarte bine cu mama sa vitregă. Acum, ea este designer de modă și ocazional model, cu un număr mare de urmăritori pe rețelele sociale. Fiul lui Emhoff, Cole, s-a căsătorit recent și i-a cerut lui Harris să oficieze nunta. Emhoff a spus că Harris și-a dedicat mult timp scrierii discursului de nuntă, în ciuda obligațiilor sale de la Washington. Aceasta a pus discursul într-o carte pe care a oferit-o cadou cuplului.

„Ea a fost mereu acolo pentru copiii noștri, și știu că va fi mereu acolo și pentru ai voștri,” a spus el. Emhoff s-a dedicat, de asemenea, carierei lui Harris. Acesta pare să fie încântat de îndatoririle ceremoniale ale unui soț de la Casa Albă. De la fondarea Americii, aceste sarcini au fost întotdeauna îndeplinite de femei. Când ea a fost aleasă ca vicepreședinte, nu era clar nici măcar cum avea să fie numit soțul său, deoarece nu exista precedent pentru acest rol. Acum, dacă soția sa ar câștiga președinția, el ar deveni „primul domn” din istoria Americii.

Controverse politice

În timpul campaniei prezidențiale din 2020 a soțiilor lor, Emhoff a legat o prietenie strânsă cu Chasten Buttigieg. Acesta este soțul actualului secretar al transporturilor, Pete Buttigieg. Ne aflăm într-un momnt politic încărcat de controverse legate de războiul Israelului în Gaza. Emhoff, care este evreu, a încercat să contracareze acuzațiile de antisemitism care au început să apară.

Trump a susținut săptămâna aceasta, fără dovezi, că Harris l-a omis special pe guvernatorul din Pennsylvania, Josh Shapiro, ca partener de campanie, deoarece este evreu. „Ea vine cu mine la sinagogă pentru slujbele de sărbători și eu merg cu ea la biserică de Paște,” a spus el.

Harris este mândră de abilitățile sale în bucătărie și a apărut în emisiuni de gătit. Aceasta face o mâncare excelentă de Paște, potrivit soțului ei. Cu toate acestea, a spus el, soția lui este „dură ca piatra” și nu ratează niciodată o ocazie de a face glume pe seama lui.

„Joi este aniversarea noastră de 10 ani. Știu că asta înseamnă că voi auzi din nou acel mesaj vocal jenant,” a spus el. „Dar știu că voi auzi și altceva în acea zi — o voi auzi acceptând nominalizarea voastră pentru funcția de președinte a Statelor Unite” a spus Emhoff, conform NBC .