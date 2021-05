Soţia lui Dacian Cioloş spune că ceea ce i s-a întâmplat la sosirea pe aeroportul Otopeni este tot un fel este discriminare.

Valérie Cioloş-Villemin, soția lui Dacian Cioloș, spune că este indignată de ceea ce i s-a întâmplat marţi pe aeroportul Otopeni, la întoarcerea din Franța. Soţia lui Dacian Cioloş este nevoită să rămână în carantină, în ciuda faptului că a avut Covid-19 cu mai puțin de trei luni în urmă, deci are anticorpi.

Valérie Cioloş-Villemin: Tot de anticorpi și imunizare vorbim și la cei vaccinați și la cei care au făcut boala

Valérie Cioloş-Villemin: ”Surpriză la aeroportul din București. Vin din Franța unde am plecat o săptămână sa-mi văd părinții. Nu fusesem de 10 luni. Am tot cântărit înainte de a pleca. M-am informat (mi-a luat o jumătate de zi…): să nu fac rău nimănui, să pot respecta regulile, să îmi pot ține cursul MBSR în sală la întoarcere.

Când am plecat, Franța era pe lista „galbenă”. A trecut in „roșu” – așa, de la o zi la alta. Ghinion!

La întoarcere am aflat că sunt obligată să intru în carantină. Ok. Dar am făcut COVID acum mai puțin de 3 luni, deci în mod normal sunt imunizata. Nu contează. Tot în carantină trebuie să stau. Dacă eram vaccinata, nu eram pusa în carantină, cu toate că tot de anticorpi și imunizare vorbim și la cei vaccinați și la cei care au făcut boala. Oups!!!

Stai! Asta oare nu este discriminare? Care e diferența între o imunizare naturală făcută cu boala și o imunizare indusă? Întreb. Pe bune”, a scris Valérie Cioloş-Villemin pe contul personal de Facebook.

Valérie Cioloş-Villemin conduce un curs împotriva stresului prin Mindfulness (MBSR)

Valérie Cioloș-Villemin este trainer autorizat al programului de Reducere a Stresului prin Mindfulness. Acesta spune că Mindfulness ne învață nu cum să ne umplem sau să ne golim mintea, dar cum să ne luăm un pic de distanță față de ea și să nu credem tot ce spune mintea. Să avem un pic de discernământ față de ce spune mintea și să dezvoltăm metacogniția, care presupune să fii conștient de procesele cognitive și să nu mai fii în ele.

