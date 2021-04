S-a auzit însă bubuitor despre ea, acum câțiva ani, atunci când Oana Bogdan i-a anunțat pe români cum să scape de apucăturile troglodite care îi țin în beznă: „cred că am fi oameni mult mai buni dacă, în calitate de descendenți ai vânătorilor și culegătorilor, nu am avea proprietăți și am trăi în grupuri în loc de cupluri”.

După exprimarea propunerii, partidul PLUS, formațiunea în care doritoarea de viață în grup era lider central, a fost nevoit să dea explicații care au adâncit ridicolul. A urmat demisia „roții motrice” pe motiv de libertate a exprimării.

”Păcăliciul Zilei”- realizator Mirel Curea – Ieșirile în decor, așa cum se numesc în mod delicat prostiile de tot felul, pot avea consecințe caraghioase, dar și tragice. De aceea, cele câteva minute dedicate acestora vă vor amuza, vă vor amărâ sau vă vor pune pe gânduri. Pe toate acestea le veţi savura în materialele video din rubrica “Păcăliciul zilei”!

Vrei să vezi mai mult? Abonează-te la canalul EVZ Capital şi urmăreşte producţiile marca EVZ Play!