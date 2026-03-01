Soția lui Adrian Corduneanu, eliberată din închisoare. Deja s-a apucat de live-uri pe TikTok

Soția lui Adrian Corduneanu a anunțat pe TikTok că a fost pusă în libertate la începutul lunii februarie, după câteva luni petrecute în detenție. Ramona Corduneanu, cunoscută în spațiul public drept „Diamantul roz”, se află acum sub control judiciar, măsură dispusă în dosarul în care este cercetată alături de soțul și fiul său.

Cei doi soți au fost arestați în urmă cu câteva luni, fiind acuzați că ar fi agresat violent un bărbat. Ancheta vizează un episod care a stârnit ample reacții la nivel local, iar instanța a decis inițial privarea de libertate pentru ambii inculpați.

La scurt timp după ce a părăsit Penitenciarul Bacău, Ramona Corduneanu a apărut într-un live pe rețelele sociale, unde a povestit despre perioada detenției și despre sprijinul primit din partea familiei. „Mulțumesc lui Dumnezeu și Maicii Domnului. Îi mulțumesc familiei mele, pentru că nu există cuvânt să le mulțumesc (…)”, a spus aceasta, vizibil emoționată.

Ea a evitat să intre în detalii legate de dosar sau de acuzațiile care i se aduc, afirmând doar că nu dorește să reia public subiectul: „Tot ce s-a întâmplat (…) Nu are sens să vorbim (…)”.

Ramona Corduneanu a susținut că experiența din penitenciar a fost una care a marcat-o, însă nu o consideră un motiv de rușine. „Nu îmi este rușine (…) Este un capitol închis”, a declarat ea, adăugând că nu va putea uita niciodată această perioadă.

„Diamantul roz” a povestit și despre personalul din penitenciar și despre colegele de detenție, pe care le-a descris în termeni pozitivi. „Sunt niște femei deosebite, mă refer la doamnele polițiste (…) Indiferent cine ești, cum te cheamă, te ajută în orice problemă (…)”, a afirmat Ramona Corduneanu.

Deocamdată, soția lui Adrian Corduneanu rămâne sub control judiciar, măsură care presupune respectarea unor obligații stabilite de instanță, inclusiv prezentarea periodică la autorități și restricții privind contactul cu anumite persoane. Procesul în care este implicată nu s-a încheiat, iar decizia definitivă urmează să fie luată de magistrați.