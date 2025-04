Justitie Soția deputatului afiliat lui Ilan Șor: Nu am fost agresată, iar apelul la 112 a fost efectuat din greșeală







Republica Moldova. Soția deputatului Vasile Bolea, afiliat a lui Ilian Șor, Rodica Bodian, susține că nu a fost agresată fizic și îl apără public pe soțul său. Într-o postare pe rețelele sociale, aceasta afirmă că informația privind violența domestică este falsă. Mai mult, subliniază că nu a cerut ordin de protecție, iar apelul la 112 a fost, spune ea, o greșeală făcută de unul dintre copii.

„În legătură cu recentele informații din mass-media despre presupusa «agresiune» din partea soțului meu, declar oficial: această informație este FALSĂ. În cei 17 ani de viață împreună, soțul meu nu a recurs niciodată la violență fizică asupra mea. Tensiunea emoțională resimțită în acea zi, dacă a existat, poate fi atribuită contextului personal în care mă aflam. Nu am fost supusă violenței, nu am solicitat un ordin de protecție și nu am depus mărturie la poliție. Emiterea ordinului de protecție a fost pentru mine o surpriză neplăcută”, a scris Bodian.

Ea mai spune că familia a apelat la avocați, care analizează acțiunile întreprinse de poliție, în vederea contestării acestora în instanță.

„Solicit mass-mediei să dezmintă informațiile false răspândite. Îndemn pe toată lumea să se abțină de la speculații suplimentare pe acest subiect. Sunt convinsă că aceste publicații fac parte dintr-o campanie planificată de discreditare a soțului meu. În același moment, încă ieri am depus o declarație la poliție privind închiderea cazului, întrucât apelul a fost efectuat din greșeală de copilul nostru”, a mai scris Bodian.

Imagini video arată cum Bolea își imobilizează soția în fața copiilor

Însă, potrivit imaginilor video obținute de Ziarul de Gardă, Vasile Bolea apare în timp ce își imobiliza soția în fața copiilor, în momentul în care polițiștii au pătruns în locuință. Femeia plângea, iar deputatul nu s-ar fi oprit nici după intervenția autorităților.

Contactat de presă, Bolea nu a oferit un punct de vedere. Constituția Republicii Moldova garantează imunitatea parlamentară, însă aceasta se referă doar la protecția deputaților în exercitarea funcției și nu îi scapă de responsabilitatea în fața legii civile sau penale.