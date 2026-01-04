Șoșoacă cere intervenția ONU după atacul din Venezuela: Niciun stat nu poate pretinde o poziție de supremație politică asupra altuia

Partidul S.O.S. România a trimis o notificare oficială Organizației Națiunilor Unite, solicitând examinarea de urgență a operațiunilor militare desfășurate de Statele Unite ale Americii împotriva Venezuelei și cerând intervenția ONU pentru restabilirea ordinii juridice internaționale. Documentul este semnat de europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, în calitate de președinte al formațiunii politice.

În comunicarea adresată secretarului general al ONU și membrilor Consiliului de Securitate, S.O.S. România califică situația generată de intervenția americană drept „extrem de gravă”, menționând „operațiunile militare lansate de Statele Unite ale Americii împotriva Republicii Bolivariene Venezuela, precum și la reținerea și scoaterea din țară a președintelui Nicolás Maduro și a soției sale”.

Formațiunea susține că acțiunile reprezintă „o încălcare flagrantă a principiilor fundamentale ale Cartei Națiunilor Unite”, inclusiv suveranitatea statelor, neintervenția în afacerile interne și interdicția folosirii forței în relațiile internaționale.

S.O.S. România invocă explicit articole din Carta ONU, subliniind că Venezuela este „în mod indiscutabil un stat suveran, egal în drepturi cu toate celelalte state membre ale Națiunilor Unite, inclusiv cu Statele Unite ale Americii”.

„Niciun stat nu poate pretinde o poziție de supremație politică sau militară asupra altuia și nici nu își poate asuma rolul de autoritate globală asupra altor națiuni”, se arată în document.

Partidul amintește că articolul 2 alineatul (4) din Carta ONU interzice folosirea forței fără mandat al Consiliului de Securitate sau fără autoapărare.

„Operațiunile militare desfășurate împotriva Venezuelei, în lipsa unui mandat al Consiliului de Securitate și în afara cadrului strict al autoapărării, constituie o încălcare directă și gravă a unei norme fundamentale de drept internațional”, se arată în notificare.

Capturarea și transferul forțat al unui șef de stat sunt prezentate ca afectând „în mod direct independența politică a statului vizat”.

„Reținerea și scoaterea forțată a unui șef de stat prin operațiuni militare extraterritoriale afectează în mod evident independența politică a statului respectiv”, subliniază S.O.S. România.

Formațiunea avertizează că intervenția americană creează „un precedent extrem de periculos în ordinea internațională”.

Tolerarea unui astfel de comportament ar legitima ideea că un stat care se consideră „polițist global” poate interveni militar oriunde, poate reține lideri aleși și impune schimbări de regim prin forță.

„Un asemenea comportament amintește de politicile coloniale din secolele al XVI-lea–XIX-lea și nu are nicio justificare într-o lume democratică întemeiată pe drept internațional”, se arată în document.

Notificarea avertizează că precedentul reprezintă „una dintre cele mai grave amenințări la adresa stabilității internaționale” și subminează arhitectura juridică și politică de m după al Doilea Război Mondial.

S.O.S. România anunță că susține apelurile statelor latino-americane pentru convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, pentru a preveni escaladarea situației și destabilizarea regiunii.

„Transformarea statelor în teatre de război și impunerea schimbării politice prin forță reprezintă precedente periculoase care pot declanșa conflicte globale majore”, mai menționează partidul.

Poziția vine pe fondul operațiunii americane, justificată prin acuzații de narco-terorism și trafic de droguri împotriva regimului condus de Nicolás Maduro. Acțiunea, care a dus la capturarea și transferul președintelui venezuelean în custodie americană, a stârnit reacții internaționale puternice și dezbateri privind legalitatea folosirii forței.

În final, S.O.S. România avertizează că orice acțiune unilaterală care implică folosirea forței „poate declanșa un efect de domino dificil de controlat, crescând în mod real posibilitatea unui al Treilea Război Mondial” și solicită ONU „o intervenție fermă și echilibrată pentru restabilirea ordinii juridice internaționale”.

Reamintim că Diana Șoșoacă a fost prezentă la investirea lui Maduro.