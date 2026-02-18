Sorin Grindeanu descrie relația cu Ilie Bolojan: Nu suntem cu inimioare pe WhatsApp. Are o atitudine de tip felcer

Sorin Grindeanu, a vorbit despre relația pe care o are cu premierul Ilie Bolojan și despre diferențele de viziune dintre cei doi, într-un context politic tensionat. Social-democratul a subliniat că între ei există o relație instituțională normală, fără apropiere personală.

Întrebat cum îl caracterizează pe Ilie Bolojan, după ce Kelemen Hunor l-a descris drept „un dur”, Grindeanu a evitat să folosească etichete și a precizat că îl cunoaște pe actualul premier încă dinainte ca acesta să ajungă la Palatul Victoria. Liderul PSD a explicat că îi transmite premierului aceleași lucruri pe care le afirmă și public și că relația lor este una strict profesională.

„Nu suntem cu inimioare trimise pe WhatsApp, cu soția sunt”, a declarat Grindeanu, sugerând că nu există o apropiere personală între cei doi, dar nici nu ar fi necesară într-un cadru instituțional.

În același context, el a formulat critici la adresa direcției în care consideră că a fost împinsă țara în ultimele luni.

,,În mod cert, există un vinovat principal pentru direcția greșită în care am fost împinși. Încăpățânarea dusă la absurd, rezistența acerbă la orice argument rațional, obsesia permanentă pentru imagine și calculele personale în locul dialogului real și al soluțiilor economice solide. Acesta este adevăratul bilanț la șase luni de mandat”.

Grindeanu a fost întrebat ce ar avea de câștigat Ilie Bolojan din actuala poziționare politică și care ar fi calculul din spatele deciziilor sale. Liderul PSD a susținut că între ei există diferențe clare de viziune.

El a spus că nu rezonează cu o abordare pe care a descris-o drept una de tip „felcer”, explicând că nu este de acord cu ideea de a lua măsuri drastice înainte de a analiza consecințele. În opinia sa, deciziile trebuie fundamentate pe evaluări atente și pe un dialog real.

În ceea ce privește eventuale discuții legate de schimbarea premierului, Grindeanu a respins o perspectivă personalizată asupra subiectului. A amintit că Ilie Bolojan este președintele PNL și că actuala colaborare dintre partide are la bază un protocol semnat.

„Nu eu hotărăsc”, a precizat liderul PSD, subliniind că nu privește lucrurile în termeni personali.

Întrebat dacă ar fi mai potrivit un alt prim-ministru din partea PNL, Grindeanu a catalogat ipoteza drept speculativă și a spus că nu aceasta este preocuparea sa principală.

El a arătat că prioritatea PSD este să fie un partener respectat în cadrul coaliției și ca propunerile formațiunii să fie luate în considerare. În momentul în care acest lucru nu se va mai întâmpla, social-democrații nu vor mai rămâne la guvernare, a avertizat liderul partidului.