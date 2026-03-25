Sorin Grindeanu critică lipsa de reacție a Guvernului și cere măsuri urgente pentru scăderea prețului carburanților

Sorin Grindeanu a declarat că actuala guvernare are nevoie de îmbunătățiri semnificative, în contextul creșterii prețurilor la carburanți și al întârzierilor în adoptarea unor măsuri economice.

Liderul social-democrat a afirmat la Romania TV că PSD a atras atenția asupra problemelor din economie, însă fără rezultate concrete până în acest moment.

Sorin Grindeanu a subliniat că situația actuală este rezultatul unor decizii adoptate în anul precedent și a insistat asupra necesității unei evaluări interne.

„Părerea mea e că trebuie o guvernare mai bună. Din punctul nostru de vedere, colegii decid în 27. Decizii luate prost anul trecut se văd acum. Noi, PSD, trebuie să ne auto-evaluăm”, a spus Sorin Grindeanu.

Acesta a precizat că analiza nu trebuie personalizată, ci trebuie să vizeze impactul asupra populației.

„Nu e ceva personal. Nu se pun ștampile. E vorba despre viața românilor care e proastă. S-a greșit, trebuie facem mai bine, ceea ce nu e cazul acum”, a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a susținut că PSD a propus încă din toamna anului trecut măsuri de relansare economică, dar acestea au fost implementate cu întârziere.

„Unele măsuri, propuse de noi din septembrie, relansarea economică, trebuia aplicate atunci. Doar în februarie s-au adoptat”, a spus Sorin Grindeanu.

Unul dintre principalele puncte criticate de liderul PSD este creșterea prețurilor la carburanți, asupra căreia susține că a atras atenția în mod repetat.

„Acum vedem prețul la carburanți, energie. De 10 zile spunem să luam decizii. Acum 2 săptămâni l-am invitat pe Bogdan Ivan să prezinte măsurile. La distanță de 2 săptămâni nu s-a luat nicio măsură”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a subliniat că responsabilitatea pentru adoptarea măsurilor revine Guvernului.

„Decizia, ca la alte state, stă la executiv. Nu la Gringeanu la Parlament, nu la Fritz la primărie. Stă la prim-ministru, ministrul energiei, finanțe”, a spus liderul PSD.

Sorin Grindeanu a declarat că PSD a încercat să promoveze soluții pentru problemele economice, însă acestea au fost adoptate doar în urma unor presiuni.

„Mai mult de a soma public, cum am făcut după buget, am somat să se ia o decizie, nu am ce să fac”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a adăugat că unele măsuri au fost acceptate doar după negocieri dificile.

„Încercăm să venim cu soluții, să le forțăm”, a spus Sorin Grindeanu.

Grindeanu a oferit ca exemplu pachetul de solidaritate inclus în buget, despre care susține că a fost acceptat doar după intervenții ferme ale PSD.

„Nu a fost ușor să convingem premier să accepte în buget pachetul de solidaritate, până nu am amenințat cu blocarea in parlament nu a vrut”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a menționat și una dintre măsurile propuse pentru reducerea prețurilor la pompă.

„Reducerea accizei și a TVA-ului la carburanți e unul din punctele prezentate de Bogdan Ivan. E o măsură care ar reduce prețul la pompă”, a spus Sorin Grindeanu.

Această propunere vine în contextul creșterii costurilor pentru consumatori și al presiunii asupra bugetelor gospodăriilor.