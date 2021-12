Sorin Cîmpeanu a făcut anunțul. Când se termină vacanța de iarnă și care sunt regulile pentru reluarea școlii

Cîmpeanu a mai anunțat că școala se reia pe 3 ianuarie, conform calendarului, dar ia în calcul certificat Covid obligatoriu pentru profesori şi desfăşurarea online a olimpiadelor şcolare dacă realităţile epidemice o impun.

Ministrul a menţionat, în legătură cu posibilitatea introducerii certificatului verde la locul de muncă, că reprezintă o decizie a Guvernului şi că este de acord cu orice fel de măsuri care permit ca şcoala să se deruleze cu prezenţă fizică.

Cursuri cu prezenţa fizică şi cu asigurarea măsurilor de siguranţă sanitară

„Nu emit supoziţii. Este o decizie a Guvernului. În funcţie de decizia Guvernului vă voi anunţa şi care este nivelul de impact în sistemul de educaţie”, a afirmat Cîmpeanu, după şedinţa Executivului, întrebat cum ar reacţiona profesorii în cazul în care se va introduce certificatul verde la locul de muncă. El a adăugat că este în favoarea oricărei măsuri care permit şcoala cu prezenţă fizică, menţionând că este nevoie de desfăşurarea cursurilor cu prezenţa fizică şi cu asigurarea măsurilor de siguranţă sanitară, informează RomâniaTV.

„Sunt de acord cu orice fel de măsuri care fac în aşa fel încât şcoala să se poate derula cu prezenţă fizică, pentru că digitalizarea este un obiectiv major pentru sistemul de educaţie din România, este un obiectiv major pentru sistemul de educaţie din orice stat al lumii, dar niciun stat al lumii nu poate spune că sunt îndeplinite cele cinci condiţii de bază: disponibilitate generalizată echipamente, conectivitate generalizată – cel de-al doilea – formarea tuturor cadrelor didactice din perspectiva pedagogiei digital – al treilea – conţinut digital pentru toate disciplinele adaptat fiecărui nivel de studiu – al patrulea – şi platforme dedicate pentru evaluare în cazul predării online.

Aceste condiţii nu sunt îndeplinite simultan în niciun stat al lumii şi nici în România. Până le vom îndeplini, este nevoie de prezenţă fizică. Pentru prezenţă fizică e nevoie de siguranţă sanitară în şcoli. Pentru siguranţă sanitară în şcoli este nevoie de vaccinare, de testare şi de respectarea tuturor regulilor de protecţie sanitară”, a explicat Cîmpeanu, întrebat dacă ar fi de acord cu certificatul verde.

„Deci la ultima interogare a sistemului de educaţie, gradul de vaccinare a personalului din învăţământ era demult peste 70%. Deci, în învăţământ avem mai mult decât dublul mediei naţionale din perspectiva vaccinării, deci avem cadre didactice şi personal responsabil pentru activitatea de învăţământ. (…) Avem un număr important de şcoli în care gradul de vaccinare este de sută la sută. Instituţiile de învăţământ şi unităţile şcolare sunt singurele instituţii din România în care avem gradul de vaccinare pe fiecare şcoală în parte”, a mai spus ministrul.

După doi ani de întrerupere se reiau olimpiadele și concursurile școlare

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat și că a semnat ordinul prin care olimpiadele şi concursurile şcolare pot fi reluate, după doi ani de întrerupere.

„După o perioadă de întrerupere de 2 ani a tuturor olimpiadelor şi concursurilor şcolare internaţionale, am semnat în această seară ordinul de ministru prin care aceste olimpiade şi concursuri şcolare pot fi reluate. Este vorba de un număr de 76 de olimpiade şi concursuri internaţionale, la care se adaugă 34 de olimpiade şi concursuri naţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei. Sunt două anexe, în prima anexă sunt cele care sunt şi finanţate de Ministerul Educaţiei. Elemente de noutate, alături de olimpiadele clasice de matematică, chimie, fizică, am introdus anul acesta recunoaşterea pentru olimpiadele de robotică, pentru olimpiadele de creativitate şi de inovare. Consider că este un lucru important, Ministerul Educaţiei va susţine inclusiv financiar organizarea acestor olimpiade şi concursuri”, a spus Cîmpeanu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

El a precizat că olimpiadele şi concursurile vor fi reluate din primăvara anului viitor.