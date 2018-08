ŞORICIUL naţional. Carnea de PORC românesc cea mai ieftină din UE

România a înregistrat, anul trecut, al treilea cel mai scăzut nivel al preţurilor cărnii din UE, cu 40,8% sub media Uniunii Europene, anunţă Eurostat





Cele mai scăzute preţuri ale cărnii au fost consemnate în Bulgaria, cu 40,9% sub media europeană, şi în Polonia, cu 43,3% sub media UE. La polul opus, cele mai ridicate preţuri ale cărnii din UE au fost înregistrate în Luembourg, care au depăşit cu peste 41% nivelul Uniunii Europene, spune biroul eurpean de statistică citat de news.ro. Pe următoarele locuri s-au aflat preţurile din Austria şi Danemarca, cu aproape 39% peste media UE. Preţuri mai mari decât media europeană au mai fost observate în Franţa, Italia şi Germania, în timp ce niveluri sub această medie au fost consemnate în Marea Britanie, Grecia şi state est-europene ca Cehia, Ungaria şi statele baltice.

