Monden Marius Tucă, momente de panică în direct. A întrerupt emisiunea. Foto







Jurnalistul Marius Tucă a fost lovit în cap de o parte a decorului din studio, care s-a prăbușit, în timp ce discuta cu generalul (r) Silviu Predoiu, fostul șef operativ al Serviciului de Informații Externe. Bucăți metalice din decor l-au lovit chiar în cap pe jurnalist și a fost nevoit să întrerupă emisiunea.

Marius Tucă s-a lovit la cap

Silviu Predoiu, un expert în securitate națională, a venit să vorbească despre provocările actuale ale sistemului de securitate din România și nu s-a așteptat ca jurnalistul să fie lovit în cap. Marius Tucă a fost rapid ajutat de echipa de producție, care a intervenit pentru a evalua situația. În timpul acelor minute de întrerupere, colegii de platou s-au arătat speriați. Și internauții s-au panicat și l-au întrebat pe jurnalist dacă de simte bine.

Silviu Predoiu este invitat frecvent în emisiuni

Silviu Predoiu este invitat des la diverse emisiuni de dezbatere, de curând participînd la „Mecanismele politicii”, moderată de Alexandru Răducanu. În cadrul emisiunii, acesta a vorbit despre motivele pentru care Klaus Iohannis continuă să aspire la o funcție în România.

Silviu Predoiu a spus că președintele urmărește imunitatea conferită de această funcție. El consideră că Iohannis nu o face din drag de muncă și că n-a făcut nimic pentru România în toți acești ani.

Silviu Predoiu, despre Klaus Iohannis

„Nu pentru privilegii. Privilegiile îl urmează și-n pensie, după ce termină mandatul de președinte. Dacă îl termină la timp, nu cu o zi, nu cu o jumate de oră. Urmează locuință, îndemnizație, mașină, conducător auto, gardă de corp pentru dumnealui și pentru soție.N-o face pentru că are niște proiecte începute și vrea să termine, pentru că n-a făcut nimic.Nu o face din drag de muncă, pentru că ne-a convins sistematic că singurul drag care îl are e să meargă la Sibiu și să stea degeaba. Nu-l face pentru că are o idee sau o viziune, pentru că ne-a convins că n-are niciuna.

Și atunci rămâne o singură variantă o face pentru imunitate. Nu că am informații, că nu am, dar am încercat să pun pe listă de ce ar face un asemenea lucru, prin care jignește pe toți”, a explicat Predoiu.